Geisterspiele im Fußball nur der Anfang Kommentar Von Gianni Costa

Noch vor ein paar Tagen haben sie nur mit den Schultern

gezuckt. Absagen? Ein Fußballspiel? Nie im Leben! So als ob die bösen Viren sich

der großen Bedeutung des Spiels hierzulande schon bewusst sein würden und

freiwillig einen großen Bogen um die Arenen in der Republik machen. Mittlerweile

hat sich die Lage dann doch ein wenig verändert. Gesundheitsminister Jens Spahn

hat immerhin eine Empfehlung ausgesprochen, Veranstaltungen mit mehr als 1000

Zuschauern in diesen Tagen lieber abzusagen. Es ist also nur noch eine Frage der

Zeit, bis sogenannte Geisterspiele stattfinden. In Mönchengladbach könnte es

schon am Mittwoch so weit sein: beim Derby zwischen der Borussia und dem 1. FC

Köln – vieles spricht derzeit dafür, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit

gespielt wird. Die Signalwirkung wäre gigantisch. Das gesellschaftliche Leben in

weiten Teilen des Landes wird immer mehr heruntergefahren. Tatsächlich wird nun

alles auf den Prüfstand kommen müssen. Was ist mit den Hunderttausenden

Pendlern, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen? Was ist mit Kino?

Indoor-Spielplätzen? Ist der Einzelne in der Pflicht zu prüfen, was derzeit für

ihn sinnvoll ist, oder muss in dieser speziellen Situation nicht der Staat klare

Antworten geben? Die Wahrheit ist: Den einen Plan gibt es ganz offensichtlich

nicht. Werden die ersten Stadien geschlossen, werden viele andere Bereiche

folgen. Die wirtschaftlichen Folgen für den Profifußball dürften zwar immens

sein, deutlich härter wird es allerdings kleinere Veranstalter treffen. Der

Fußball ist schließlich als Ware im Bezahlfernsehen auch weiter zu sehen. Die

Vereine täten gut daran, eine schnelle Entscheidung anzustreben. Es ist nicht

die Zeit für Machtspielchen. Es geht darum, was derzeit das Vernünftigste für

die Gesellschaft ist.

