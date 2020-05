Geldanlage heute ? Gold und Aktien

1001 Bürger wurden befragt, welche Geldanlage für eine Laufzeit von mindestens drei Jahren ihrer Meinung nach am meisten Gewinn abwirft. Auf Platz eins und zwei stehen, wie im Vorjahr, wieder Gold und Aktien. Dabei hat dieses Jahr das Gold die Aktien von Platz eins verdrängt. Rund 31 Prozent der Befragten haben sich diesmal für das Gold entschieden.

Die anderen Möglichkeiten, die es zu bewerten galt (Fondsanteile, Fest- und Termingeld, Anleihen) folgten erst mit deutlichem Abstand. Auch interessant, dass sich rund 27 Prozent der Befragten nicht zutrauen, eine Einschätzung zu geben.

Wie haben nun die Befragten ihr Geld angelegt? 28 Prozent besitzen eine Immobilie als Geldanlage, 27 Prozent vertrauen auf einen Bausparvertrag oder genauso viele auf eine Lebensversicherung. Tagesgeld, Festgeld und Termingeld haben zugenommen im Vergleich zum Vorjahr. Auf Aktien setzen 16 Prozent, an physisches Gold und Silber glauben 11 Prozent.

Immerhin 71 Prozent schätzen Gold als sichere Geldanlage und rund die Hälfte glaubt, dass Gold im Preis weiter steigen wird. Was liegt da eigentlich näher, als sich mit einem Investment in Goldaktien vertraut zu machen – beispielsweise in die Werte von Vizsla Resources oder Fiore Gold.

Vizsla Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/vizsla-resources-optioniert-panuco-silber-goldminen-in-mexiko/ – ist in Sachen Gold und Silber unterwegs in Mexiko, um kurzfristig zum Gold- und Silberproduzenten aufzusteigen. Die Panuco-Liegenschaft (knapp 10.000 Hektar) befindet sich in einem produzierenden Bergbaulager. Hier wird zum ersten Mal der gesamte Distrikt erkundet. Die erste Edelmetall-Produktion fand hier bereits im 16. Jahrhundert statt.

Fiore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-fiore-gold-rnc-minerals-corvus-gold-isoenergy-und-skeena-resources/ – produziert bereits in seiner Pan Mine in Nevada. Von Januar bis März wurde mit mehr als 12.000 Unzen Gold ein Produktionsrekord geschafft. Das nahe Gold Rock Projekt wird vorangetrieben. In Washington kontrolliert Fiore Gold noch das Explorationsprojekt Golden Eagle.

