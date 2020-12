Geldwäsche-Schulung für Sparkassen, 9./10. März 2021

Die für Sparkassen relevante Vorgaben und Hinweise zur praxisnahen Umsetzung

Die Geldwäsche-Risikoanalyse

Praxisnahe und an den Geschäftsprozessen einer Sparkasse orientierte Darstellung der Kundensorgfaltspflichten

Ausführliche Darstellung und Besprechung der letzten regulatorischen Neuerungen

Die Auslagerung von Kundensorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen im Sparkassenbereich

Ausführliche Besprechung von Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft einer Sparkasse anhand von Übungsfällen und Prozessbeschreibungen

Interne Sicherungsmaßnahmen

Die Verdachtsfallbearbeitung und die Verdachtsfallmeldung

Regulatorischer Ausblick

Sparkassen und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind seit Jahren mit einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld konfrontiert. So wird im Jahr 2020 nach dem Gesetz zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie wohl auch das Gesetz zur Umsetzung der 6. EUGeldwäscherichtlinie in Deutschland in Kraft treten (die 6. EU-Geldwäscherichtlinie ist von Deutschland bis zum 3. Dezember 2020 in nationales Recht umzusetzen). Mit Blick auf die sich bereits abzeichnenden weiteren Veränderungen (Aktionsplan der EU-Kommission, EBA Konsultation zu neuen Leitlinien, etc.) dürfte der Bereich Geldwäscheprävention auch in Zukunft großen Veränderungen unterworfen sein.

Unsere Veranstaltung Geldwäsche-Schulung für Sparkassen möchte den Mitarbeiter*innen aus dem Sparkassensektor dabei helfen, mit den Veränderungen Schritt zu halten und die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben möglichst gut zu meistern. Hierzu werden den Teilnehmer*innen die für Sparkassen relevanten geldwäscherechtliche Vorgaben und die zur Umsetzung zu treffenden Maßnahmen umfassend dargestellt. Neue Vorgaben, Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft und sonstige erläuterungsbedürftige Themen werden besonders ausführlich besprochen. Da sich diese Veranstaltung an den Sparkassensektor richtet, werden bei der Darstellung der Umsetzungsmaßnahmen die bei Sparkassen typischerweise vorzufindenden Prozesse und EDV-Systeme zu Grunde gelegt.

Auf Grund der umfassenden und detaillierten Darstellung aller wesentlichen Themenfelder, Problemkreise und Neuerungen richtet sich die Veranstaltung sowohl an Berufserfahrene als auch an Mitarbeiter*innen ohne Vorkenntnisse in diesem Themenfeld.