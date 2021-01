Geldwäscheprävention und Datenschutz, 23./24. März 2021 ONLINE

Kreditinstitute, Finanzdienstleister, KVGen und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben sicherstellen, dass auch datenschutzrechtliche Anforderungen in ausreichendem Maße erfüllt werden. Mit Blick auf die zum Teil gegensätzlichen Grundprinzipien dieser Rechtsbereiche (Know-Your-Customer vs. Datensparsamkeit, etc.) stellt diese Aufgabenstellung Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragte oft vor große Herausforderungen.

Das Seminar möchte den Mitarbeitern aus dem Geldwäsche- und Datenschutzbereich unter anderem dabei helfen, diese Herausforderungen möglichst gut zu meistern. Hierzu werden den Teilnehmern die für Unternehmen aus dem Finanzbereich relevanten geldwäscherechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben umfassend und praxisnah dargestellt. Anschließend wird ausführlich erläutert, wie eine Umsetzung der Vorgaben zu erfolgen hat, um beiden Rechtskreisen im ausreichenden Maße Rechnung zu tragen. Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft werden hierbei besonders ausführlich besprochen. Da sich die Veranstaltung primär an Teilnehmer aus dem Finanzbereich richtet, werden bei der Darstellung der Seminarthemen die bei Finanzmarktteilnehmern typischerweise vorzufindenden Prozesse und EDV-Systeme zu Grunde gelegt.

Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars:

Der Geldwäschebeauftragte im Spannungsfeld der geldwäscherechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben

Die für Geldwäschebeauftragte relevanten datenschutzrechtlichen Vorgaben aus DSGVO, BDSG etc.

Die für Datenschutzbeauftragte relevanten geldwäscherechtlichen Vorgaben aus GwG, GTVO, KWG, VAG etc.

Hinweise zur datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten in den geldwäscherechtlichen Kernprozessen

Die Löschpflicht nach ? 8 GwG: Umfang der Löschvorgaben und Hinweise zur Umsetzung

Ausführliche Besprechung von Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft

Erläuterung der Haftungs- und Sanktionsregelungen im Datenschutz- und Geldwäscherecht

Regulatorischer Ausblick

Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/geldwaeschepraevention-und-datenschutz