Gemäß Analysen von App Annie und IDC gaben Verbraucher im ersten Quartal 1,7 Milliarden Dollar pro Woche für mobile Spiele aus

App Annie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3194912-1&h=1538644041&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3194912-1%26h%3D4132960335%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.appannie.com%252Fen%252F%26a%3DApp%2BAnnie&a=App+Annie), das führende Unternehmen für Mobilmarktdaten und Analytik, das sich die Kraft von KI zunutze macht, hat heute in Zusammenarbeit mit IDC den Bericht Gaming Spotlight 2021 Report (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3194912-1&h=584048745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3194912-1%26h%3D413557718%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.appannie.com%252Fen%252Finsights%252Fmobile-gaming%252F2021-gaming-spotlight%26a%3DGaming%2BSpotlight%2B2021%2Breport&a=Gaming+Spotlight+2021+Report) herausgegeben.

Demnach dürften die Ausgaben für Mobile Gaming ihren Vorsprung ausbauen und gegenüber Desktop-Gaming auf mehr als das 2,9-fache und gegenüber Spielkonsolen auf das 3,1-fache ansteigen. Ein Jahr nach der Pandemie steigt die Nachfrage nach Mobile Gaming weiter an. Weltweit luden die Nutzer im ersten Quartal 2021 30 % mehr mobile Spiele pro Woche herunter als vor der Pandemie. Damit wurden über 1 Milliarde Spiele pro Woche heruntergeladen. Im ersten Quartal 2021 gaben die Verbraucher wöchentlich 1,7 Milliarden US-Dollar für mobile Spiele auf iOS und Google Play aus, was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Stand vor der Pandemie entspricht.

Ausgewählte Ergebnisse in Kurzfassung:

– Americas & Europa verzeichnete den größten Marktanteilsgewinn bei Ausgaben Ihrer Konsumenten: Die USA und Deutschland verzeichneten von Q1 2020 bis Q1 2021 jeweils den höchsten Anstieg in Nordamerika bzw. Westeuropa. APAC macht noch rund die Hälfte der Ausgaben für mobile Spiele im ersten Quartal 2021 aus

– Publisher bieten plattformübergreifendes Spielen: Die umsatzstärksten Spiele wie Lineage M (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3194912-1&h=2732762322&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3194912-1%26h%3D1853474058%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.appannie.com%252Fapps%252Fall-stores%252Fapp%252F1000600000601327%26a%3DLineage%2BM&a=Lineage+M) , Lords Mobile (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3194912-1&h=2666437263&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3194912-1%26h%3D2678251767%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.appannie.com%252Fapps%252Fall-stores%252Fapp%252F1000600000527041%252F%26a%3DLords%2BMobile&a=Lords+Mobile) , Roblox (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3194912-1&h=2822750845&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3194912-1%26h%3D3396723302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.appannie.com%252Fapps%252Fall-stores%252Fapp%252F1000600000442706%26a%3DRoblox&a=Roblox) und PUBG Mobile (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3194912-1&h=2214032141&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3194912-1%26h%3D535785107%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.appannie.com%252Fapps%252Fall-stores%252Fapp%252F1000600000652669%26a%3DPUBG%2BMobile&a=PUBG+Mobile) nutzten plattformübergreifende Angebote, die sich in langfristigem Engagement und Monetarisierungspotenzial niederschlugen.

– Cross-Play-Plattformen dominieren: Spiele, die auf mehrere Plattformen zugänglich sind, haben an Popularität gewonnen. Genshin Impact wurde als Ergebnis einer gut durchgeführten plattformübergreifenden Einführung ein globaler Blockbuster für Handy, PC und Konsole

– Interesse an Hyper-Casual- und Simulationsspielen ist stark angestiegen: Die Subgenres mit dem größten Wachstum des Marktanteils nach Downloads waren Hyper Casual (+6,7 Pkt.), Kids (+1,0 Pkt.), Simulation (+0,6 Pkt.) und Rennspiele (+0,3 Pkt.)

– Spiele-Streaming steigert Engagement und Monetarisierung: Apps wie Discord und Twitch verzeichneten bis in den April 2021 hinein ein erhöhtes Engagement pro Nutzer, da sich die Gewohnheiten des Game Streamings nach einem Jahr etabliert haben

„Die Smartphone-Plattform hat die Freude am Gaming in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu den globalen Nutzern gebracht. Dies ist eines der größten und zugleich wachstumsstärksten Vertikalen in der App-Branche. Die plattformübergreifende Funktionalität wird die Beschleunigung vorantreiben – damit jeder Smartphone-Besitzer ein Erlebnis in Konsolenqualität in der Tasche hat“, sagt Junde Yu, MD of Gaming, App Annie

Lesen Sie den vollständigen Gaming-Spotlight hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3194912-1&h=786439022&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3194912-1%26h%3D2380170302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.appannie.com%252Fen%252Finsights%252Fmobile-gaming%252F2021-gaming-spotlight%26a%3Dhere&a=hier) .

