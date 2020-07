Gemäß der heutigen Ankündigung von OCP wird SpaceDC die erste OCP Ready(TM)-Einrichtung in der Asien-Pazifik-Region betreiben

Die Organisation Open Compute Project Foundation (OCP) gab heute bekannt, dass der Datenzentrenbetreiber SpaceDC Pte Ltd mit Sitz in Singapur die OCP Ready(TM)-Zertifizierung für das neue Datenzentrum in Jakarta, Indonesia, erhalten hat. Dabei handelt es sich um das erste Datenzentrum in Asien, dem diese OCP-Zertifizierung gewährt wurde, was das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit der Schaffung hocheffizienter Einrichtungen verdeutlicht, die auf die neue Welle des Ausbaus offener Infrastrukturen vorbereitet sind.

Die Einrichtung von SpaceDC in Jakarta hat die Leitlinien erfüllt, die von dem für die Datenzentren verantwortlichen Projektteam von OCP festgelegt wurden, und dient als Referenzprojekt für die Betreiber und Mieter von Datenzentren, die mehr über die grundlegenden Anforderungen der Einrichtungen erfahren möchten, um ebenfalls OCP-Hardware im eigenen IT-Bereich einsetzen zu können. Einrichtungen, welche die OCP Ready(TM)-Anforderungen erfüllen und von dem OCP Data Center Facilities Project genehmigt wurden, erhalten die Zertifizierung als OCP Ready(TM)-Einrichtung.

Neben der Zertifizierung der Einrichtung hat das Unternehmen SpaceDC Pte Ltd auch den Status als ColoSolution Provider erhalten, bei dem es sich um eine spezifische Bezeichnung für Mitglieder handelt, die zum Ökosystem der Vertriebspartner von OCP gehören. Die OCP ColoSolution Provider müssen solide technische, service- und supportbezogene Fähigkeiten aufweisen, um den skalierbaren Einsatz der OCP-Infrastruktur zu ermöglichen.

SpaceDC engagiert sich dafür, die Umweltbelastung durch die eigenen Datenzentren zu verringern, und hat große Umsicht in allen Bereichen des Designs der Datenzentren an den Tag gelegt. Von der Auswahl des Standorts über die Modulstruktur und die Auswahl der Energiequelle, die für die Versorgung der Einrichtung genutzt wird, bis hin zur Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Abwärme – all dies sind Aspekte, die dem Unternehmen SpaceDC dabei helfen werden, die eigene Mission zu erfüllen.

“Wir freuen uns sehr, Teil der OCP-Community zu sein – derselben Community, der auch Tech-Giganten wie Google und Facebook angehören. Für uns als ersten OCP Colo Solution Provider in Asien bestätigt diese Zertifizierung natürlich die Mission von SpaceDC, eine effiziente, verlässliche und skalierbare Datenzentren-Plattform für Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die in der Region expandieren wollen. Dank der OCP-Zertifizierung verfügen wir als Anbieter von Datenzentrenlösungen auf Weltniveau über ein Alleinstellungsmerkmal als Marke, auf die sich unsere Kunden verlassen können”, sagte Darren Hawkins, der CEO von SpaceDC.

“SpaceDC hat die Kapazität der OCP-Lösungen erkannt, was das weitere Wachstum und Entwicklungspotenzial in Asien betrifft, das zu einem Bedarf für mehr Einrichtungen und Betreiber führt, welche die Bedürfnisse der Unternehmen kennen, die offenere Hardwarekonzepte anwenden möchten. Ich möchte SpaceDC dazu gratulieren, die erste OCP ReadyTM-Einrichtung in Asien zu betreiben, was ein großartiger Erfolg ist”, so Steve Helvie, Vizepräsident der Abteilung Channel Development der Open Compute Project Foundation.

“Während des gesamten Verfahrens zum Erreichen der OCP Ready(TM)-Zertifizierung für JAK2 hat das Team bewiesen, dass es über fundierte technische Kenntnisse verfügt und weiß, was es bedeutet, eine optimierte Datenzentren-Einrichtung für das Hosting von IT-Ausrüstung zu schaffen. Diese neue colo-Einrichtung ist eine fantastische Ergänzung des wachsenden Portfolios der OCP Ready(TM)-Datenzentren und wird den OCP-Kunden von SpaceDC ermöglichen, die Vorteile hinsichtlich der Gesamtbetriebskosten beim Einsatz der OCP-Technologie voll und ganz auszuschöpfen,” sagte Mark Dansie, ein wichtiges Mitglied des Projektteams, das für das OCP DC Facilities Project zuständig ist und das OCP Ready(TM)-Programm leitet.

Über die Open Compute Project Foundation

Die Open Compute Project Foundation (OCP) wurde im Jahr 2011 initiiert und verfolgt seitdem die Mission, die Vorteile der freien Zugänglichkeit und der offenen Zusammenarbeit auf Hardware anzuwenden und die Innovationsgeschwindigkeit rasch zu erhöhen, in Bezug auf, in der Nähe von und im Zusammenhang mit den Netzwerkanlagen der Datenzentren, universellen Servern und GPU-Servern, Speichergeräten und Speicheranwendungen sowie skalierbaren Rack-Serverdesigns. Das Kooperationsmodell von OCP wird über die Datenzentren hinaus angewendet und bringt die Telekommunikationsbranche & EDGE-Infrastruktur weiter voran.

Über SpaceDC

SpaceDC schafft hochmoderne Datenzentren, um Unternehmen bei ihrem Wachstum auf den sich schnell entwickelnden Digitalmärkten in Südostasien zu helfen. Das von GIC unterstützte Unternehmen SpaceDC mit Hauptsitz in Singapur nutzt seine kombinierten Erfahrungen aus über 60 Jahren, um ein Netzwerk aus modernsten Datenzentrenstandorten in den wichtigsten regionalen Städten in Südostasien zu schaffen.

Unsere Campus-Standorte sind strategisch positioniert, um die natürlichen Ressourcen der Städte zu nutzen und eine Maximierung der Zugänglichkeit zu erreichen. Sie verfügen über mehrstufige Sicherheitsvorkehrungen, Dark-Fiber-Konnektivität und sehr niedrige PUE-Werte, um sicherzustellen, dass die für Ihr Unternehmen wichtigen Daten immer abgesichert bleiben und stets zugänglich sind. Wir bieten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit an, die im Rahmen von langfristigen Mietverträgen eine Hyperskalierung ermöglicht.

