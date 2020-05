Gemeinde/Verwaltung und Bürger in der Krise digital zusammenbringen: Vom Bürgertelefon bis zum Online-Portal

Schon lange ist die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung eine der größten Herausforderungen. Doch selten war sie so drängend wie zu Zeiten der Corona-Pandemie. Mitarbeiter/Kollegen wurden ins Homeoffice geschickt, Ausgangsbeschränkungen verringern den direkten Bürgerkontakt, aber Bürger haben vermehrt Fragen und Anliegen.

Wir lassen Sie nicht allein!

Wir veranschaulichen Ihnen, wie Ihnen der HEINZELMANN Service.Desk hilft, in dieser Ausnahmesituation Verwaltung und Bürger digital zusammenzuführen.

Erfahren Sie in unserem kurzen Online-Webinar, wie Ihre Gemeinde und Verwaltung von sicheren, digitalen Fachanwendungen wie dem HEINZELMANN Service.Desk profitieren kann und wie Sie mit effizientem, automatisiertem Servicemanagement Ihre Mitarbeiter entlasten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Ausbau Ihrer digitalen Dienste für die Kommunikation mit Ihren Bürgern, in Zeiten von Corona und darüber hinaus, verbessern und optimieren. Sie erfahren z.B., wie Sie der HEINZELMANN unterstützt, eingehende Fragen oder Anliegen der richtigen Stelle in der Gemeinde/Verwaltung zuzuordnen, um so schnellstmöglich auf die Belange der Bürger zu reagieren ? und das alles ohne Chaos oder Datenverluste.

Dabei ist auch klar, die Datensouveränität, also die größtmögliche Kontrolle über die eigenen Daten, ist und bleibt ein wichtiges Thema, auch in Hinsicht auf die demokratische Selbstbestimmung Ihrer Gemeinde oder Verwaltung. Mit dem HEINZELMANN Service.Desk haben Sie ein verlässliches Tool an Ihrer Seite!

Die Webinar-Details:

Service Desk ? Worin liegt der Nutzen für Ihre Gemeinde oder Verwaltung?

Welche Praxisbeispiele gibt es aus den Erfahrungen im Einsatz bei Verwaltungen?

Wie setze ich HEINZELMANN am Bürgertelefon oder als Bürgerportal schnellstmöglich ein?

Was kann z.B. im Einwohner-Beschwerdemanagement oder bei der digitalen Corona-Hilfe optimiert werden?

Welche anderen Serviceprozesse lassen sich optimieren und welche Prozesse

lassen sich in der Verwaltung vielleicht gleich ganz automatisieren?

Welchen Nutzen ziehen Sie aus der Digitalisierung dieser Prozesse?

Sie können sich kostenfrei unter folgendem Link anmelden!

