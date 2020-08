Gemeinsam für glückliche Kunden: SIV.AG und HKS Informatik GmbH vereinbaren Kooperation

Um zukünftig mit ihren Produkten noch besser auf die Bedürfnisse des Energiemarktes reagieren zu können, haben die Software-Spezialisten SIV.AG und HKS Informatik GmbH eine Zusammenarbeit vereinbart. Das gemeinsame Ziel der Partnerschaft ist es, ein ganzheitliches Lösungsspektrum, optimiert für die speziellen Herausforderungen der Energiebranche, anzubieten.

Seit über 40 Jahren entwickelt die HKS Informatik GmbH Software für die Bereiche Controlling, Unternehmensplanung, Kostenrechnung und Berichtswesen. Mit ihrer Lösung Kosy Enterprise hat HKS ein Produkt speziell für die Versorgungswirtschaft im Portfolio. Dank der Kooperation mit dem in Mecklenburg ansässigen und auf die Versorgungsbranche spezialisierten IT-Dienstleister SIV.AG wird es zukünftig möglich sein, über Schnittstellen dieses an die ERP-Suite kVASy? der SIV.AG anzubinden. So können kVASy?-Anwender mit Kosy bequem Datenimporte vornehmen und flexibel individuelle Reports erzeugen.

?Wir freuen uns sehr, die SIV.AG als Partner gewonnen zu haben. Wir sind uns sicher, dass wir mit dieser Kooperation auf einen Bedarf in der Energieversorgungsbranche antworten. Mit der Anbindung unserer Lösung Kosy Enterprise an die ERP-Suite der SIV.AG geben wir unseren gemeinsamen Kunden künftig eine flexible und praxistaugliche Lösung für das Business-Reporting an die Hand?, sagt Hartmut Götze, Vertriebsmitarbeiter bei der HKS Informatik GmbH.

?Mit der HKS Informatik GmbH haben wir einen Partner gefunden, der auf eine langjährige Erfahrung zurückblickt und eine ausgezeichnete Expertise mitbringt. Die Software Kosy Enterprise ergänzt unser Lösungsportfolio mit Blick auf Angebote rund um die Themen Financial Planning, Investitionsrechnung und Risiko-Management optimal. So können wir noch besser auf die wachsenden Ansprüche und Bedürfnisse unserer Kunden und der gesamten Versorgungsbranche reagieren?, sagt Milan Frieberg, Bereichsleiter Business Development der SIV.AG.

Über die HKS Informatik GmbH

Die HKS Informatik GmbH ist ein Unternehmen mit hohen Ansprüchen, das sich auf die Entwicklung anspruchsvoller Standardsoftwareprodukte für Planung und Controlling, Risikomanagement, Stunden- und Leistungserfassung und Prozessmanagement sowie auf deren Implementierung und die betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung konzentriert.

Hierbei ist man in den unterschiedlichsten Organisationen mit den Branchenschwerpunkten Energiewirtschaft, Gesundheitswesen, Entsorgung und Kommunalwirtschaft aktiv.

Gegründet wurde die HKS Informatik GmbH im Jahr 1989 und ist mit über 75 Mitarbeitern einer der erfolgreichsten Softwareunternehmen am Niederrhein. Von unseren Softwarelösungen profitieren inzwischen über 500 Unternehmen in Deutschland. Neben der Hauptbetriebsstätte in Moers am Niederrhein verfügt die HKS Informatik noch über zwei weitere Standorte. Anfang 2005 wurde die Betriebsstätte in Kühlungsborn an der Ostsee eröffnet, danach folgte die Einführung der Betriebsstätte in Tutzing am Starnberger See im Oktober 2008.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hksinformatik.de

Die SIV.AG ist etablierter und innovativer Lösungspartner für die Energie- und Wasserwirtschaft. Mit der frei skalierbaren ERP Software Suite kVASy? können Versorgungsunternehmen alle Marktrollen, Sparten und Versorgungsprozesse ihres Kerngeschäfts abdecken. Bei der Realisierung neuer datengetriebener Geschäftsmodelle, digitaler Ideen und Non-Commodity-Business unterstützt die SIV.AG Stadtwerke, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Lieferanten mit innovativen Services. Die Kunden der SIV.AG können sich frei zwischen Software as a Service-, On Premise- oder Hybrid-Lösungen entscheiden.

Die SIV.AG wurde 1990 gegründet und gehört seit 2016 zur international erfolgreichen Harris Group. Derzeit beschäftigt sie circa 400 Mitarbeiter. Bundesweit vertrauen bereits über 450 Kunden der Prozess- und Dienstleistungskompetenz der Unternehmensgruppe.

Weitere aktuelle Information finden Sie unter siv.de.

