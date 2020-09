Gemeinsam gegen Lichtverschmutzung: Fonds Finanz animiert Finanzbranche Earth Night zu unterstützen

Die Auswirkungen von künstlichem Licht haben einen immensen Einfluss auf Mensch, Tier und Natur. Sinnlos leuchtendes Licht ist klare Energieverschwendung und klimaschädlich. Mit der Aktion will Earth Night auf die exzessive Nutzung von nächtlichem Kunstlicht aufmerksam machen, sagt Initiator Manuel Philipp. Anders als die Earth Hour überbrückt die Earth Night eine ganz Nacht ohne künstliches Licht ?? denn nachhaltigen Umweltschutz zu betreiben heißt auch verantwortungsvolleren Umgang mit Licht.

?Nächtliches Kunstlicht lässt nicht nur den Sternenhimmel verschwinden, es macht unseren Schlaf unruhiger und weniger erholsam, irritiert Tiere und Pflanzen und hat somit einen maßgeblichen Einfluss auf das gesamte Ökosystem?, erläutert Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz und führt weiter aus: ?Eine Thematik, die uns schon immer sehr am Herzen lag!? Daher blieb die Beleuchtung der Büroräume bei Deutschlands größtem Maklerpool schon immer außerhalb der Geschäftszeiten aus. Im Rahmen der Earth Night wird nun auch das Fassadenlogo als deutlich sichtbares Zeichnen gegen Lichtverschmutzung die gesamte Nacht ausgeschaltet.

?Wir sind sehr stolz darauf, die Aktion von Beginn an unterstützen zu können. Zeitgleich haben wir auch bei vielen unserer Kooperationspartner Unterstützung angefragt und hoffen so auf eine branchenweite Initiative?, führt Norbert Porazik weiter aus. Also, Licht aus, zurücklehnen und gemeinsam die Natur bei Nacht bewundern.

Getreu dem Motto: ?Tue Gutes und sprich darüber!?, haben alle Teilnehmer der Earth Night die Möglichkeit, der Fonds Finanz ein ca. fünfsekündiges Handy-Video (Querformat und nicht mit der Selfie-Kamera) zuzuschicken und so Teil des Gesamtfilms ?Lichtausschalten? zu werden, um so die Initiative und das Engagement der Finanz- und Versicherungsbranche vielen Menschen zugänglich zu machen.

Unter anderem sind folgende Partner der Fonds Finanz ebenfalls auf Initiative des Maklerpools an der Earth Night dabei: Barmenia, Basler, Bayerische, LV1871, Münchner Verein, Pangea Life, Signal Iduna, Softair, Volkswohlbund, VersOffice, VorFina, WWK und xbAV.