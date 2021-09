Gemeinsam kochen und andere Kulturen entdecken

Essen und Traditionen aus aller Welt genießen: Das Akademische Auslandsamt (AAA) der Hochschule Aalen lädt im Rahmen der Interkulturellen Wochen der Stadt Aalen zu vier Kochabenden ein. Bei drei Veranstaltungen kochen die Teilnehmenden bei sich Zuhause und sind per Video mit den anderen Kochinteressierten verbunden. Am 8. Oktober 2021 lädt das AAA dann zur Präsenzveranstaltung „Welcome to Jordan… in Aalen“ an der Hochschule ein, bei der die Teilnehmenden die Gelegenheit haben, die Bräuche und die Gastfreundschaft Jordaniens kennenzulernen.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Online-Kochkurse des AAA während der Interkulturellen Wochen ein voller Erfolg. Die Einkaufslisten werden vor der Veranstaltung an alle Teilnehmenden verschickt und so kann jeder bequem von Zuhause aus über Zoom und in Begleitung eines/r Einheimischen beispielweise jamaikanischen braunen Hühnereintopf kochen oder indisches Naan backen.

Ein weiteres Highlight ist der jordanische Abend vor Ort an der Hochschule. Im VfR-Forum lädt Sie das AAA ein, das wunderschöne Jordanien kennenzulernen. Gestaltet wird dieser Abend durch 13 Austauschstudierende der German-Jordanian University in Amman. „Es ist eine Ehre für mich, mein Land in Aalen vorstellen zu dürfen“, sagt Zaid Shair, der erst seit wenigen Tagen in Aalen ist. „Wir würden uns sehr über eine zahlreiche Teilnahme freuen, weil wir sehr stolz auf die Internationalität der Hochschule sind und sie auch mit viel Freude präsentieren werden“, ergänzt Rose Francis-Binder, die im AAA die Fäden aller vier Veranstaltungen in der Hand hält.

Für die Veranstaltugen können Sie sich unter rosemarie.francis-binder@hs-aalen.de anmelden.

Übersicht der Beiträge des Akademischen Auslandsamts der Hochschule Aalen zu den Interkulturellen Wochen:

Sonntag, 26.09.2021, 16:30 – 19:30 Uhr – Kochabend: Jamaikanische Küche (Zoom)

Donnerstag, 30.09.2021, 17:30 – 20:30 Uhr – Kochabend: Indische Roti, Nan und Co. (Zoom)

Dienstag, 05.10.2021, 18:00 – 19:30 Uhr – Kochabend: Reiskunst aus Iran und Syrien (Zoom)

Freitag, 08.10.2021, 19:00 – 21:00 Uhr – Welcome to Jordan…in Aalen (VfR-Forum Hochschule Aalen)

Das gesamte Programm der Interkulturellen Wochen der Stadt Aalen finden Sie hier:

https://www.aalen-tourismus.de/interkulturelle-wochen.168839.255.htm