Gemeinsam zum Erfolg: F.C. Hansa Rostock und GlobalConnect verlängern Partnerschaft

Es ist eine klare Aussage in schwierigen Zeiten: GlobalConnect und der F.C. Hansa Rostock vereinbaren die Fortsetzung ihrer seit 2018 bestehenden Partnerschaft für mindestens eine weitere Spielzeit. GlobalConnect unterstützt den Traditionsverein dabei nicht nur finanziell, sondern beliefert ihn als Technologiepartner zudem mit ultraschnellem Glasfaser-Internet.

?Wir freuen uns, mit GlobalConnect auch in Zukunft einen starken und verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben?, sagt Robert Marien, Vorstandsvorsitzender des F.C. Hansa Rostock. Egal ob beim Kassensystem, der Echtzeit-Auswertung von Spieldaten oder in der Verwaltung ? leistungsfähiges Internet sei auf dem Profifußball nicht mehr wegzudenken. Das habe sich gerade in der Corona-Krise gezeigt, betont Marien: ?In den vergangenen Monaten war für uns ein leistungsfähiges und zuverlässiges Internet wichtiger denn je und GlobalConnect hat uns dabei mit unkomplizierten Lösungen geholfen.?

Auch wenn schon früh klar wurde, dass aufgrund von Corona bis auf Weiteres nicht alle vereinbarten Leistungen abgerufen werden können, stand für GlobalConnect eine Fortsetzung der Partnerschaft nie infrage: ?Hansa Rostock vereint Tradition mit Moderne ? ein Selbstverständnis, das sehr gut zu GlobalConnect passt. Als Unternehmen, das seine Wurzeln in Skandinavien und Norddeutschland hat, fühlen wir uns darüber hinaus eng mit der Region verbunden?, sagt Christian Breidenbach-Kaack, Country Manager Deutschland von GlobalConnect

Man freue sich deshalb auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Hansa Rostock ? und hofft, dass schon bald nicht nur die Mitarbeiter in der Verwaltung, sondern auch wieder zahlreiche Besucher im Ostseestadion vom ultraschnellen Glasfaser-Internet von GlobalConnect profitieren.

Die GlobalConnect GmbH wurde 1998 in Hamburg gegründet. Als Teil der skandinavischen GlobalConnect/IP-Only-Gruppe gehört das Unternehmen zu Nordeuropas führendem Anbieter von digitaler Infrastruktur.

GlobalConnect bietet ihren Kunden in Zeiten zunehmender Digitalisierung die notwendigen Voraussetzungen für weiteres Wachstum – schnell, einfach und sicher. Dafür stehen ein leistungsstarkes Glasfasernetz von über 74.500 Kilometern zur Verfügung, das sich über Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland erstreckt. Hinzu kommen 27.000 Quadratmeter an individuell skalierbaren Rechenzentrums-Kapazitäten. Kunden können sich dabei auf eine garantierte und symmetrische Bandbreite von bis zu 100 Gigabit/s im Up- und Download verlassen.

Weitere maßgeschneiderte Services runden das Angebot von GlobalConnect ab. Dazu gehören modernste Telefondienstleistungen, individuelle Sicherheitslösungen, Standortvernetzungen und IT-Outsourcing. Alle Dienstleistungen werden rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr überwacht.

Weitere Informationen zu GlobalConnect gibt es unter www.globalconnect.de.