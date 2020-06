Gemeinsamer Spendenaufruf von LAGA-Verein Spremberg eV und Volksbank Spree-Neiße eG

Der LAGA-Verein in Spremberg plant den Wiederaufbau der St. Georg-Kapelle (Georgenbergkapelle) in Spremberg als Imagination. Zu diesem Zweck wurde ein Modell der Kapelle in den Geschäftsräumen der Volksbank Spree-Neiße eG in Spremberg aufgestellt, das gleichzeitig als übergroße Spendenbox, mit der Unterstützer für das Projekt gewonnen werden sollen, dient. LAGA-Vorstand Frank Meisel freut sich über den Zuspruch, den das Projekt bereits bei den Sprembergern gefunden hat und bedankt sich für die bisherigen Spenden. Teamleiter Marcel Schnabel der Volksbank Spree-Neiße eG wacht nun über die Box und spendet gleich selbst 100 Euro für das Projekt.

Das Vorhaben einer Imagination der Kapelle soll einen andeutungsweisen Wiederaufbau näherbringen, d.h. eine offene Stahlkonstruktion, die auf einer Betonplatte gründet, stellt lediglich die Umrisse der ehemaligen Kapelle aus dem 15. Jahrhundert (Quelle des Niederlausitzer Heimatmuseums) dar. Das Modell bildet diese im Verhältnis 1:20 maßstabsgetreu ab und zeigt die beabsichtigte Rekonstruktion.

Das sakrale Bauwerk, im Volksmund als Georgenbergkapelle genannt, hat seinen Namen vom Schutzpatron des Rittertums – dem heiligen Georg. Aufgrund dessen erhielt das gesamte Areal schließlich seinen Namen Georgenberg. Am ursprünglichen Ort wird der Nachbau der Kapelle erfolgen. ?Der LAGA-Verein möchte mit dem Projekt ein sichtbares Zeichen setzen und die Erinnerung wachhalten.?, erläutert Frank Meisel. Der Ort soll für Ruhe und Besinnlichkeit aber auch für Veranstaltungen genutzt werden können.

Die Spendenbox ist während der Schalteröffnungszeiten der Volksbank Spree-Neiße eG (Mo. 8:30 ? 16:00 Uhr, Di+Do. 8:30 ? 18:00 Uhr, Mi 8:30 ? 12:00 Uhr und Freitag 8:30 ? 13:00 Uhr) zugänglich oder

Spendenkonto bei der Volksbank Spree-Neiße eG

IBAN DE93 1809 2744 0000 1459 71 (BIC GENODEF1SPM)