Gemeinsames Weiterbildungsportfolio von BME und BVL

BVL Seminare/DAV und BME Akademie GmbH erhöhen die Transparenz ihrer Angebote. Die Weiterbildungsspezialisten der Bundesvereinigung Logistik (BVL) und des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) haben einen neuen, kundenfreundlichen Service aufgesetzt. Um vielfältige Weiterbildungsangebote entlang der Wertschöpfungskette möglichst ?auf einen Klick? sichtbar und zugänglich zu machen, finden Mitglieder und Interessenten jetzt auf den Internetseiten von BVL und BME auch eine Vielzahl von Seminaren des jeweiligen Kooperationspartners.

Über diese Informationsmöglichkeit hinaus sind gemeinsame Neuentwicklungen von Seminarangeboten geplant. Im Rahmen der Fachwirte-Ausbildung wurde als gemeinsames Projekt die Vorbereitung auf die IHK-Prüfung zum Fachwirt für Logistiksysteme ins Auge gefasst. Ein Weiterbildungsleitfaden für Einkauf und Logistik ist ebenfalls in Arbeit.

?Berufliche Aus- und Weiterbildung ist sowohl bei der BVL als auch beim BME in der Satzung verankert. Fachlich gibt es Überschneidungen. Da liegt es nahe, Synergien zu nutzen und unseren Mitgliedern und Kunden noch umfassendere Angebote zu machen?, so Prof. Thomas Wimmer, Vorsitzender der Geschäftsführung der BVL. ?Weiterbildung ist Trumpf und auf unkompliziertem Weg inhaltlich, zeitlich und vom Budget her passende Angebote zu finden ist für unsere Mitglieder und Kunden wichtig. Wir freuen uns, mit der BVL in diese Kooperation einzusteigen, die auch für die Zukunft viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet?, sagt BME-Hauptgeschäftsführer Dr. Silvius Grobosch.

Beispiele für die gegenseitig verlinkten Seminare, die in Kürze stattfinden, sind:

Basiswissen im Einkauf für Neu- und Quereinsteiger:

?14.02.2020 in Stuttgart und 23.?27.03.2020 in Mainz

Der strategische Einkauf:

?31.03.2020 in Stuttgart und 05.?06.05.2020 in Leipzig

Effizientes Lieferantenmanagement in der Praxis:

?19.03.2020 in Hamburg und 16.?17.07.2020 in Grassau

Trends und Entwicklungen in der Handels- und Konsumgüterlogistik

?14.05.2020 in Dortmund

Steuerung von Supply Chains für Handel und Konsumgüter

?19.06.2020 in Dortmund

Distributionslogistik im Handel

?30.09.2020 in Nürnberg

Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) ist der Fachverband für Einkäufer, Supply Chain Manager und Logistiker in Deutschland und Kontinentaleuropa. In seiner mehr als 60-jährigen Geschichte ist die BME-Mitgliedszahl auf 9.750 Mitglieder angewachsen. Zu den Verbandszielen gehören der Transfer von Know-how durch einen ständigen Erfahrungsaustausch, die Aus- und Weiterbildung qualifizierten Personals und die wissenschaftliche Arbeit an neuen Methoden und Verfahren.

Die 1978 gegründete Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V. ist eine gemeinnützige, neutrale und überwiegend ehrenamtliche Organisation. Als Plattform für Manager der Logistik in Industrie, Handel und Dienstleistung, für Wissenschaftler und Studierende bildet sie mit heute rund 11.300 Mitgliedern eine Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und ist Podium für den nationalen und internationalen Gedankenaustausch zwischen Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management.