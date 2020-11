Generali Hellas lanciert zusammen mit dacadoo die innovative App –My Health IQ–

Generali Hellas Insurance Co. veröffentlichte in Partnerschaft mit dem führenden Schweizer InsurTech Unternehmen dacadoo eine innovative digitale Gesundheitsplattform, um ihre Versicherten zu einem gesünderen Lebensstil zu ermutigen.

Generali Hellas ist die sechstgrösste Versicherungsgesellschaft Griechenlands und seit 1886 im Land vertreten. Mit ihrer Gesundheitsplattform My Health IQ, will sie das Wohlbefinden ihrer Kunden verbessern, indem sie die aktive Beteiligung zur Einführung eines gesünderen Lebensstils fördert.

dacadoo, mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, entwickelt und betreibt eine mobile, digitale Gesundheitsplattform, die durch eine Kombination von Motivationstechniken aus der Verhaltenswissenschaft, Funktionen aus Online-Spielen und sozialen Netzwerken sowie künstlicher Intelligenz und automatisiertem Coaching Menschen hilft, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen.

Durch die Nutzung der von dacadoo bereitgestellten Spitzentechnologie bietet Generali Hellas seinen Kunden ein besseres Kundenerlebnis und fördert ein grösseres Engagement, indem sie eine effektive Methode zur Beobachtung und Verbesserung ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit anbietet, die auf einer wissenschaftlich validierten Methodik basiert. In seinem Bestreben, das Leben seiner Versicherten zu verbessern und zu schützen und ihnen intelligente und einfache Lösungen anzubieten, hat Generali Hellas im November 2020 in Griechenland die Anwendung My Health IQ veröffentlicht.

Eine ideale Partnerschaft

“Der Einsatz von digitalen Technologien und Telematik im Versicherungssektor ist ein innovativer und notwendiger Schritt. Er verlagert den Schwerpunkt der Versicherung von einem risikobasierten Ansatz auf Prävention und Gesundheitsförderung. Die neue Gesundheitsapplikation ist Teil unseres kürzlich eingeführten Generali-Gesundheitsökosystems, in dem digitale Werkzeuge und Dienstleistungen einen Mehrwert und eine erhöhte Kundenzufriedenheit bieten. Daher sind Partnerschaften mit führenden Akteuren im InsurTech Bereich, wie dacadoo, für die Umsetzung unserer Strategie, lebenslange Partner unserer Kunden zu werden, von entscheidender Bedeutung”, so Panos Dimitriou, CEO von Generali Hellas.

Zu ihrer Partnerschaft sagt Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo: “Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit Generali Hellas. Es war eine perfekte Ergänzung, da wir beide nach Qualität und Innovation innerhalb unseres Produktangebots streben. Ich freue mich, dass sie die Modernisierung der Versicherungen vorantreiben und zu integrierten Versicherungsanbietern werden, indem sie einen kundenorientierten, digital ermöglichten Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden anbieten. Wir freuen uns über die Markteinführung von ?My Health IQ?, von der ich sicher bin, dass sie bei ihren Mitgliedern in Griechenland ein grosser Erfolg sein wird, und ich freue mich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit. – ?????????!?

Über Generali Group

Generali ist einer der grössten globalen Anbieter von Versicherungen und Vermögensverwaltung. Sie wurde 1831 gegründet und ist mit einem Gesamtprämienaufkommen von mehr als 69,7 Milliarden Euro im Jahr 2019 in 50 Ländern der Welt vertreten. Mit fast 72?000 Mitarbeitenden, die 61 Millionen Kunden betreuen, hat die Gruppe eine führende Position in Europa und eine zunehmend bedeutende Präsenz in Asien und Lateinamerika. Das Ziel von Generali ist es, ihren Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank eines konkurrenzlosen Vertriebsnetzes innovative und massgeschneiderte Lösungen anbietet.

Für weitere Informationen, besuchen sie https://www.generali.gr/en/

dacadoo lizenziert eine digitale Gesundheitsplattform, einschliesslich des Gesundheitsindexes, an Lebens- und Krankenversicherer (B2B) und liefert Versicherungs- und Gesundheitstechnologie-Lösungen an mehr als 35 der Top 100 Lebens- und Krankenversicherer weltweit. Die Technologie von dacadoo ist in mehr als 16 Sprachen verfügbar und wird als vollständig gebrandete White-Label-Lösung angeboten oder kann über die API in die Produkte der Kunden integriert werden. Mit dem Angebot –Connect, Score, Engage– unterstützt dacadoo Lebens- und Krankenversicherer dabei, ihre Kunden über seine SaaS-basierte digitale Gesundheitsplattform zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. dacadoo stellt ausserdem eine Risk Engine zur Verfügung, die das relative Risiko in Bezug auf Mortalität und Morbidität in Echtzeit berechnet. dacadoo beschäftigt über 115 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum und hat über 100 Patente für seine digitalen Lebens- und Gesundheitslösungen angemeldet.

Für weitere Informationen, besuchen sie www.dacadoo.com