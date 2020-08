GeoMap integriert Daten für Gewerbeimmobilien

Die Online-Immobiliendatenbank GeoMap hat ihren Datenbestand erweitert und Angebotsdaten für Gewerbeimmobilien in Deutschland integriert. Ab sofort stehen diese Daten für die Bereiche Büro/Praxis, Einzelhandel, Gastronomie und Lager zur Verfügung. Die Kauf- und Mietangebote können wie gewohnt in GeoMap nach verschiedenen Kriterien wie Anbieter, Preis, Fläche usw. sortiert werden. Zudem steht ein Datenabruf via Schnittstelle zur Verfügung.

?Neben den Angebotsdaten zu Wohnimmobilien finden unsere Nutzer nun auch Gewerbeimmobilien in GeoMap?; sagt Marco Hoffmann, Geschäftsführer der geomap GmbH. ?Unser Ziel ist es, unseren Nutzern eine zentrale Online-Plattform für Immobilien- und Marktdaten zur Verfügung zu stellen, wo sie alle entscheidungsrelevanten Informationen auf einen Blick finden.?

Im nächsten Schritt werden die historischen Angebotsdaten zu Gewerbeimmobilien in GeoMap implementiert. Darüber hinaus ist die Erweiterung der Gewerbedaten um den österreichischen und schweizerischen Markt vorgesehen.

GeoMap ist die Online-Datenbank für die professionelle Recherche am Immobilienmarkt. Neben Verkaufs- und Vermietungsdaten stehen zahlreiche nützliche Informationen zur Verfügung wie sozioökonomische Daten, Sonderkarten, fundierte Marktberichte und eine geprüfte Aufstellung aktiver Bauträger und Projektentwickler.

Die Leipziger geomap GmbH betreibt eine Online-Datenbank für die Recherche am Immobilienmarkt. Neben Markt- und Rahmendaten werden aktuelle Objekte im Bau sowie die aktuellen Marktteilnehmer recherchiert. Die gewonnenen Daten werden tagesaktuell sortiert, verknüpft und ausgewertet, um für dynamische Analysen zur Verfügung zu stehen. Die geomap GmbH wurde 2015 gegründet. https://geomap.immo