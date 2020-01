Gerade erst gestartet und schon erfolgreich!

Hamburg, die ersten beiden Anlageprojekte des Fin-Tech Unternehmens MOMENTUM automotive GmbH, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, alternative Geldanlagen zu demokratisieren und zu digitalisieren, sind seit dem 08.01.2020 online und bereits erfolgreich. Bereit für die Investitionen stehen ein Ferrari Monza SP1 und ein Ferrari SF90 Stradale. Auf der Investmentplattform des Unternehmens www.momentum.investments, ist es in wenigen Schritten möglich, komplett digital und kostenfrei in die aktuellen Projekte zu investieren und vergleichsweise hohe Renditen zu erzielen.

Was für ein Start! Am 08.01. ist die Fundingphase für den Ferrari Monza SP1, ein limitiertes Sammlerfahrzeug aus der Icona-Serie von Ferrari, und den Ferrari SF90 Stradale, einem 1.000 PS Plug-in-Hybrid, der die Möglichkeit besitzt rein elektrisch zu fahren, gestartet. Schon Tage später waren über 2.000 Investoren registriert und die Finanzierungsschwellen beider Projekte erreicht. MOMENTUM hat für die Fahrzeuge bereits Eigenkapital hinterlegt und Kaufverträge abgeschlossen; die Projekte sind erfolgreich finanziert. Die Verzinsung der Investments startet sofort nach Eingang auf dem Treuhandkonto. Da das Enddatum der Darlehensverträge im Projekt festgelegt ist, bringt ein früheres Investment den Investoren einen längeren Verzinsungszeitraum und somit eine höhere Rendite. Weitere Investitionen in die Projekte sind aktuell noch bis zum Erreichen des Finanzierungslimits möglich. Danach endet die Fundingphase der ersten beiden Anlageprojekte sofort. Wer sich den Zins nicht entgehen lassen möchte, darf also nicht zu lange warten.

Die Grundlagen für die Wertzuwächse dieser Investmentobjekte sind die Limitierung, Historie sowie die hohe Handwerkskunst und die damit verbundenen Emotionen. Den Investoren der Plattform wird der Einstieg einfach gemacht, da bereits ab einer Summe von 100 investiert werden kann. Kurze Vertragslaufzeiten von 22 – 24 Monaten ermöglichen es den Anlegern, schnell wieder über ihr eingesetztes Kapital samt Rendite zu verfügen. Ein weiterer Vorteil, den diese Art des Investments bietet, ist, dass jeder Anlage immer auch ein Sachwert gegenübersteht.

Die Mission von MOMENTUM ist, alternative Geldanlagen, welche bisher nur wenigen, sehr wohlhabenden Investoren vorbehalten waren, zu demokratisieren und zu digitalisieren. So erhält wirklich jeder Zugang zu einer sehr attraktiven Anlageklasse. Diese Art des Investments sollte aktuell für jeden interessanter sein denn je, da diese Investmentobjekte von allgemeinen Finanzwerten entkoppelt sind. In der Ära der Minuszinsen sollte die Diversifikation des eigenen Anlageportfolios für jeden ein Thema sein, der nicht untätig dabei zusehen möchte, wie seine hart erwirtschafteten Ersparnisse auf der Bank immer mehr an Wert verlieren.