Gerhard Metzger geht in Ruhestand

Der Mitbegründer und langjährige Geschäftsführer der Planware Beratung & Software GmbH verlässt zum 30. April das Unternehmen und geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Gerhard Metzger hat zusammen mit zwei Kollegen, Hermann Kraus und Erwin Hölzler die Planware im Jahr 1989 gegründet. Die drei haben sich bei einem Münchner Softwarehaus kennengelernt, in dem sie im Bereich Software-Entwicklung tätig waren. Bei der Gründung hatten sie ein Projekt zur Entwicklung eines technischen Konfigurators für die Firma Nixdorf an der Hand. Aus diesen anfänglichen individuellen Kundenentwicklungen im Konfigurationsumfeld entstand schließlich die Idee, einen Angebotskonfigurator zu entwickeln. Sie gaben der neuen Software den Namen KONFEX?. 1994 wurde dafür als erster Kunde die Firma Windmöller & Hölscher, Lengerich gewonnen, die übrigens KONFEX? nach 26 Jahren immer noch einsetzt.

Gerhard Metzger nahm nach der Gründung die Position des Prokuristen ein. In dieser Rolle war er neben seinen fachlichen Aufgaben für die kommerziellen Belange des Unternehmens zuständig. 1998/1999 betrieb er federführend die Fusion mit dem befreundeten Unternehmen bus Beratung und Software. Damit hatte die Planware ein weiteres Standbein im Bereich Finanz-Anwendungssoftware für öffentliche Auftraggeber hinzugewonnen. Diesen Bereich betreute Gerhard Metzger bis zum heutigen Tag.

Als 2013 Hermann Kraus als zweiter des Gründungstrios aus Altersgründen die Planware verließ, übernahm Gerhard Metzger die Geschäftsführung des Unternehmens, zunächst allein. In der Folgezeit betrieb er die Suche nach einem neuen Gesellschafter und Geschäftsführer, der schwerpunktmäßig die Verantwortung für den Konfigurationsbereich übernehmen sollte. Dabei haben wir uns schließlich kennengelernt.

Nachdem vornehmlich Gerhard Metzger mit mir die Bedingungen meines unternehmerischen Einstiegs in die Planware in sehr angenehmer und fairer Weise verhandelt hatte, hatte ich nun fast 7 Jahre lang das große Vergnügen, zusammen mit ihm das Unternehmen zu leiten. Er war stets ein zuverlässiger und kompetenter Ratgeber und Geschäftsführerkollege, der auch in schwierigen Situationen mit seiner freundlichen und auf Ausgleich bedachten Art Konflikte löste und zu sehr guten Lösungen fand. Er hat mit seiner offenen und sympathischen Art die Firmenkultur der Planware nachhaltig geprägt. Dafür möchte ich ihm persönlich und im Namen des gesamten Unternehmens ganz herzlich danken.

Wir wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, langanhaltende Gesundheit und weiterhin viel Freude. Er wird in Zukunft ein immer gern gesehener Gast bei der Planware sein.

