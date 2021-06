Gerhard Oehne ist neuer Bereichsvorstand der DIAMOS AG

Im Rahmen der weiteren strategischen Neuausrichtung, mit Fokus auf Stärkung der Marktposition, Auf- und Ausbau des Neukundengeschäfts und Intensivierung der Kundenbindung, verstärkt die DIAMOS AG ihre Führungsspitze mit der langjährigen Expertise von Gerhard Oehne.

Wilhelm Velten, CEO, erklärt: ?Ich freue mich, dass ich Gerhard Oehne als Bereichsvorstand und neuen CFO (Chief Financial Officer) für die DIAMOS gewinnen konnte.

Gerhard Oehne wird die Bereiche Finance & Controlling, Personal, Legal, Organisation, Datenschutz und Innenrevision verantworten und uns mit seiner langjährigen Expertise auf unserem Wachstumskurs begleiten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihm.?

Gerhard Oehne verfügt als langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung von Fidelity in Deutschland und Sprecher der Geschäftsführung der FFB ? FIL Fondsbank GmbH, deren Entwicklung er über beinahe zwei Jahrzehnte verantwortete, über einen umfangreichen Erfahrungsschatz. Zuvor war er bereits über 10 Jahre als Leiter Systemtechnik und Datenverarbeitung bei der BHF-BANK in Frankfurt und sowohl bei Citibank als auch der Fresenius AG in verschiedenen Führungspositionen im IT-Bereich tätig. ?Ich freue mich, dass ich mich mit meinen Erfahrungen bei DIAMOS einbringen und so einen Beitrag für die Weiterentwicklung des Unternehmens leisten kann? ? ergänzt Gerhard Oehne weiter.

Seit 1984 ist DIAMOS einer der führenden deutschen Anbieter von Standardsoftware und Services für die Investmentbranche. Das DIAMOS Produktportfolio basiert auf einer modularen, zukunftssicheren Plattform und bietet Lösungen und Services für die Fondsbuchhaltung, Investment Compliance, Transaktions- und Ordermanagement, Reconciliation, Gebührenverwaltung, Provisionsmanagement sowie Transfer Agency. DIAMOS Lösungen ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Fonds, alternativen Investmentprodukten, Anlagekonten und Beteiligungen und unterstützen eine weitreichende Prozessautomatisierung entlang der Wertschöpfungskette im Investment Management.

Führende Fondsplattformen, Kapitalverwaltungsgesellschaften / Fondsleitungen / Management Companies, Verwahrstellen, Banken und andere Finanzdienstleister setzen auf DIAMOS Produkte und Services. Neben den umfangreichen Beratungs- und Support-Services können sämtliche Produkte als Software as a Service (SaaS) bzw. Application Service Providing (ASP) Lösungen über das zertifizierte DIAMOS Rechenzentrum bereitgestellt werden. DIAMOS ist mit Hauptsitz und Niederlassung in Deutschland sowie mit Tochtergesellschaften in Luxemburg und in der Schweiz vertreten.

