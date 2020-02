Gerhart Baum nennt Wahl in Thüringen “unverzeihlichen Dammbruch” – FDP-Mann “hätte Wahl nicht annehmen dürfen”

Köln. Der FDP-Politiker und ehemalige Bundesinnenminister Gerhart

Baum hat die Wahl des FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Thüringen mit

Stimmen der AfD als “unverzeihlichen Dammbruch” bezeichnet. “Die AfD kommt jetzt

indirekt in eine Regierungsverantwortung, sie wird für die Unterstützung einen

Preis fordern. Unter diesen absehbaren Umständen hätte sich Kemmerich nicht zur

Wahl stellen dürfen und die Wahl auch nicht annehmen dürfen”, sagte Baum dem

“Kölner Stadt-Anzeiger” (Donnerstag-Ausgabe). Die AfD sei keine demokratische

Partei. “Sie greift das System unserer Demokratie an, mit ihr macht man keine

Politik. FDP und CDU in Berlin sollten sich dazu jetzt klar positionieren.”

