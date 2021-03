?German Angst? geht verloren

Vor der Pandemie hatten noch viele deutsche Unternehmen große Angst, ihre Unternehmensdaten in die Cloud auszulagern und bildeten im Vergleich zum europäischen Ausland das Schlusslicht in Sachen Digitalisierung. Nun haben auch viele Klein- und Mittelstandunternehmen erkannt, dass sie in der Vergangenheit den Absprung in die richtige Richtung verpasst und an altbekannten, veralteten Systemen festgehalten haben.

?Jetzt versucht man glücklicherweise oft, dieses Fehlverhalten schnellstmöglich zu beheben,? berichtet Reinhard Wagner, Geschäftsführer der Demand Software Solutions GmbH. ?Viele Mittelstandunternehmen haben bemerkt, dass sie durch eine Auslagerung ihrer Daten in eine gesicherte Cloud nicht nur ihre laufenden IT-Kosten dauerhaft senken,? meint Wagner weiter, ?sondern auch keine wiederkehrenden Investitionskosten für Serverhardware haben.?

Durch die Auslagerung von Unternehmensdaten in ein externes Rechenzentrum existiert keine Kapitalbindung mehr für die Unternehmen. Ganz nebenbei besteht sogar ein höherer Datenschutz und eine deutlich größere Ausfallsicherheit, da die Hosting-Anbieter hohe Anforderungen erfüllen müssen und ihr System dauerhaft modernisieren und aktualisieren.

Dazu ein Beispiel: in den letzten Wochen sorgte ein Angriff auf die Exchange Server von Microsoft für viele unternehmerische Schäden. Mit dem Hosting von Unternehmensdaten bei einem vertrauenswürdigen Anbieter in Deutschland, wie der Demand Software Solutions mit ihrem demand.hosting, wäre jedem Unternehmen das erspart geblieben.

Der Einsatz eines Rechenzentrums ermöglicht teilweise erst das mobile Arbeiten. ?Auch gerade in der heutigen Zeit, wo das Mobile-Business, also der Zugriff von unterwegs auf alle Unternehmensdaten extrem wichtig ist,? äußert Reinhard Wagner weiter, ?wäre beispielsweise Homeoffice nur eingeschränkt möglich.? Und ganz nebenbei spart es auch wertvolle Arbeitszeit der Mitarbeiter ein, da nicht auf die Daten von einem Rechner am Unternehmensstandort ?gewartet? werden muss.

Die Demand Software Solutions GmbH bietet neben ihren webbasierten Softwarelösungen des demand.erp auch Hosting unter demand.hosting an.

Mit dem demand.hosting haben Unternehmen die Möglichkeit ihre IT Systeme in eine gesicherte deutsche Cloud outzusourcen ? das 100% DSVGO konform. Neben all den Vorteilen, die sich durch das Angebot des Hostings ergeben, ergänzt die Demand Software Solution ihr Portfolio mit weiteren sinnvollen Diensten wie einem Dokumentenmanagementsystem (DMS), einem revisionssicherem Mailarchivierungssystem und einer personalisierten Cloud-Storage ?demand.box?.

Die Demand Software Solutions GmbH hat eine klare Fokussierung auf den Mittelstand und erzeugt hochwertige Softwarelösungen im ERP-Umfeld seit 2004. Durch langjährige Erfahrung im mittelständischen Umfeld wurden neben dem ?großen? ERP-Produkt demand.erp enterprise auch Lösungen geschaffen, die speziell für kleinere mittelständische Unternehmen ab ca. 15 Mitarbeitern einfach zu beherrschen sind.

Mit der neuen Version 4.0 wurde das Design der Lösungen tiefgreifend geändert. Sie setzen auf standardisiertes Webdesign (Material Design Art) auf, um die Anwendung noch User-freundlicher zu gestalten und die Einarbeitung erheblich zu minimieren.

Das Team verfügt über umfassendes Wissen bei der ERP-Beratung und bildet mit seinen bundesweit mehr als 20 Partnern die Basis für eine erfolgreiche Einführung und Nutzung der Software.

Seit Beginn diesen Jahres bietet die Demand Software Solutions in ihrem neuen Rechenzentrum auch Hosting nach deutschen Standards für ihr demand.erp, spezielle Unternehmenssoftware, Exchange- und Microsoft-Server, Dokumenten-Management-Systeme (DMS), File-Server, Backup-Lösungen und Managed Services zum Outsourcing ganzer Systeme an.