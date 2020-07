German Stevie? Awards feiern die Sieger 2020

Berlin, 15. Juli 2020 ? Am Dienstag, den 14. Juli 2020 war es endlich so weit. Um 14 Uhr kürten die Stevie Awards erstmalig im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung die diesjährigen Preisträger der German Stevie Awards 2020. Die German Stevie Awards sind der branchenübergreifende Wirtschaftspreis für das deutschsprachige Europa.

Nachdem die als Highlight für den 8. Mai geplante feierliche Preisverleihung im luxuriösen Hotel Adlon Kempinski in Berlin aufgrund der COVID19-Pandemie abgesagt werden musste, fand die Preisverleihung der German Stevie Awards am 14. Juli 2020 im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung statt.

Die bekannte Nachrichtensprecherin Leslie Nachmann führte die Zuschauer durch die Verleihung, an der über 180 Gäste als hochrangige Vertreter von rund 20 Preisträgerunternehmen per virtuellem Zugang teilnahmen.

?Wir sind begeistert von der Umsetzung der virtuellen Preisverleihung der diesjährigen German Stevie Awards und dem regen Austausch per Live-Chat. Es hat sehr viel Spaß gemacht die Preisverleihung zu verfolgen! Nochmals vielen Dank für die Goldauszeichnungen im Namen des gesamten Schmittgall HEALTH-Teams? berichtete Wolf Stroetmann, Geschäftsführer der Schmittgall Werbeagentur aus Stuttgart. Schmittgal Health wurde gleich mit zwei Gold Stevie Awards für Ihre Marketingkampagnen ausgezeichnet.

Wie bei den Live-Veranstaltungen der Stevie Awards, wurden die Preisträger für ihre erbrachten Leistungen persönlich geehrt und hatten die Möglichkeit, eine kurze Dankesrede per Video zu halten. Die Dankesreden wurden jeweils nach einer für jedes Preisträgerunternehmen individuell produzierten Präsentation eingespielt. ?Wir waren beeindruckt, wie viel Mühe sich die Preisträger mit ihren virtuellen Dankesreden gemacht haben?, erklärte Maggie Gallagher, Präsidentin der Stevie Awards. ?Manche Unternehmen waren sehr kreativ und haben ganz unkonventionelle Dankesreden eingereicht.?

Neben den einzelnen Präsentationen erwartete die Teilnehmer auch einige Überraschungen. Gleich zwei namhafte Schauspieler beglückwünschten die diesjährigen Preisträger zu ihren Erfolgen. Sean Astin, bekannt u.a. als Samwise Gamgee in der Trilogie Herr der Ringe, und Vladimir Furdik, bekannt als der Nachtkönig in Game of Thrones, gratulierten mit eigens aufgenommenen Videobotschaften.

Aus den USA zugeschaltet gratulierte Michael Gallagher, Executive Chairman und Gründer der Stevie Awards, den anwesenden Preisträgern. Er bedauere, dass die Preisverleihung in Berlin hatte ausfallen müssen und freue sich aber, über die zahlreichen Teilnehmer der virtuellen Veranstaltung. Er hoffe, die Teilnehmer im kommenden Jahr wieder in Berlin bei der Preisverleihung der 7. German Stevie Awards wiederzusehen. Denn normalerweise überreicht Gallagher die Trophäen der German Stevie Awards höchstpersönlich auf der Bühne.

Zu den anwesenden Preisträgern des Nachmittags zählen unter anderem Dentsply Sirona (Salzburg, Österreich / Bensheim, Deutschland), Deutsche Telekom Services Europe SE (Köln), Mayoris (Rotkreuz/Zug, Schweiz), passcon (Hamburg), Schmittgall Werbeagentur (Stuttgart), Telefónica Germany (München), Wolters Kluwer Deutschland GmbH (Köln).

Martina Bruder, CEO Legal & Regulatory von Wolters Kluwer Deutschland freute sich: ?Die Auszeichnung mit gleich vier Trophäen bei den German Stevie Awards 2020 macht mich stolz und belohnt die großartige Arbeit, die unsere Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Jahren geleistet haben ? sowohl bei der strategischen Entwicklung unseres Unternehmens zu einem Anbieter von Expertenlösungen als auch ganz konkret bei der Entwicklung innovativer Produkte wie CaseWorx Baurecht und eGov Praxis für unsere Kunden.?

Am Ende der Preisverleihung wurden auch die beiden Grand Stevie Award Gewinner geehrt. Public Link Communcation & Consultants aus Berlin erhielt für die PR-Kampagne ?Rent a Finn? den Grand Stevie Award für die von der Jury am höchsten bewertete Nominierung. Die Crowdconsultants 360 GmbH, ebenfalls mit Sitz in Berlin, erhielt mit 15 Gold und zwei Silber Stevies den Grand Stevie Award für das Unternehmen des Jahres.

Doch eine Preisverleihung der Stevie Awards ist weit mehr als die Überreichung der Trophäen. So konnten die angemeldeten Teilnehmer Fotos auf dem virtuellen roten Teppich aufnehmen und sich interviewen lassen.

Fotos vom virtuellen Roten Teppich finden Sie ab dem 16. Juli unter https://stevieawards.com/gsa/gewinner-der-german-stevie?-awards-2020.

Die Videos und Interviews der Preisverleihung werden ab dem 22. Juli ebenfalls über die obengenannte Webseite zu erreichen sein.

Auch die zahlreichen Networking-Möglichkeiten zwischen den Preisträgern, die bei den Stevie Awards Preisverleihungen besonders beliebt sind, konnten durch den AI-Matchmaking-Service der Veranstaltungsplattform Swapcard genutzt werden. Auf Basis der angegebenen Informationen in den erstellten Profilen, wurden von der Plattform passende Kontakte vorgeschlagen, wodurch Teilnehmer schnell und einfach Kontakte austauschen und Termine zum Netzwerken vereinbaren konnten.

?Das war unsere allererste virtuelle Preisverleihung und wir freuen uns, dass sie so erfolgreich war. Die Teilnehmer hatten Spaß und tauschten sich über den gemeinsamen Chat während der Preisverleihung aus? erklärt Maggie Gallagher. ?Wir sind froh, dass wir den diesjährigen Preisträgern unter diesen schwierigen Umständen eine würdige virtuelle Feier bieten konnten.? Dennoch hoffe sie, dass man sich im nächsten Jahr zur Preisverleihung der German Stevie Awards 2021 gesund in Berlin wiedersehen werde. Die Einreichungsphase hierzu beginnt im September 2020.