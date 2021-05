German Stevie? Awards feiern die Sieger 2021

Troisdorf, Deutschland – 20. Mai 2021 ? Am Donnerstag, den 20. Mai 2021 war es endlich so weit. Um 14 Uhr kürten die Stevie Awards im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der German Stevie Awards 2021 2021. Das besondere Highlight war die Verkündung der Grand Stevie Winner.Nachdem die als Highlight geplante feierliche Preisverleihung in Berlin aufgrund der COVID19-Pandemie auch in diesem Jahr abgesagt werden musste, fand die Preisverleihung der German Stevie Awards am 20. Mai 2021 im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung statt. Die bekannte Nachrichtensprecherin Leslie Nachmann führte die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Verleihung, an der hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Preisträgerunternehmen per virtuellem Zugang teilnahmen.Wie bei den Live-Veranstaltungen der Stevie Awards, wurden die Preisträger für ihre erbrachten Leistungen persönlich geehrt und hatten die Möglichkeit, eine kurze Dankesrede per Video zu halten. Die Dankesreden wurden jeweils nach einer für jedes Preisträgerunternehmen individuell produzierten Präsentation eingespielt. ?Wir waren auch in diesem Jahr begeistert, wie viel Mühe sich die Preisträgerinnen und Preisträger mit ihren virtuellen Dankesreden gemacht haben?, erklärte Maggie Gallagher Miller, Präsidentin der Stevie Awards.Aus den USA zugeschaltet, beglückwünschte sie die Gewinner:innen der German Stevie Awards. Sie hoffe, die Teilnehmenden im kommenden Jahr wieder live in Berlin bei der Preisverleihung der 8. German Stevie Awards wiederzusehen.Nominierungen für die German Stevie Awards 2022 werden ab September 2021 entgegengenommen. Die Teilnahmeunterlagen erhalten Sie unter www.StevieAwards.com/GSA.Das besondere Highlight der Preisverleihung war die Bekanntgabe der Grand Stevie Award Gewinner. Jedes Jahr vergeben die Stevie Awards im Rahmen der German Stevie Awards zwei Sonderpreise: einen Grand Stevie Award für das Unternehmen des Jahres und einen Grand Stevie Award für die von der Jury am höchstbewertete Nominierung.Der Grand Stevie Award für das Unternehmen des Jahres ging an die Deutsche Post DHL Group mit Sitz in Bonn. Die Deutsche Post DHL Group gewann in diesem Jahr neun Gold, einen Silber und zwei Bronze Stevies in den Kategorien zum Umgang mit COVID-19 und in den Kategorien Unternehmenskommunikation, Investor Relations und Public Relations. Kein anderes Unternehmen erhielt in diesem Jahr so viele Auszeichnungen.„Die Stevies machen Innovation, Kreativität und Erfolg sichtbar. Ich bin stolz, im Namen meines Teams zwölf deutsche Stevie Awards und damit den Grand Stevie Award entgegenzunehmen“, sagt Monika Schaller, Leiterin Kommunikation Deutsche Post DHL Group. „Die Anerkennung durch diese Auszeichnungen legt die Messlatte für uns nur noch höher. Hoffentlich sind wir auch in Zukunft bei den Stevies wieder dabei!“Mit dem Grand Stevie Award für die höchstbewertete Nominierung des Jahres wurde die Appsfactory GmbH aus Leipzig für ihre Flaschen-Post Getränkeliefer-App im Bereich Beste User Experience ausgezeichnet. Keine andere der über 400 eingereichten Nominierungen erhielt eine so hohe Gesamtpunktzahl.? Wir sind von der zusätzlichen Ehrung hellauf begeistert und sehr stolz. Diese Auszeichnung, die besondere Leistungen herausstellt, bedeutet uns viel, weil sie als Wirtschaftspreis deutlich macht, wie viel Anteil die von flaschenpost.de und uns entwickelte App am Erfolg des Unternehmens haben kann. Ich schätze die Entwicklung des Marktes im Rahmen der kundenzentrierten, digitalen Transformation so ein, dass das Einkaufen über Apps und somit Apps per se als weiterer Direktvermarktungskanal an Relevanz stark gewinnen werden?, erklärt Dr. Alexander Trommen, CEO der Appsfactory.Insgesamt wurde Appsfactory für die Flaschen-Post-App mit drei Gold und einem Silber Stevie geehrt. Die Anwendung überzeugte als beste App und als wertvollste technische Innovation des Jahres.Neben den einzelnen Präsentationen wurden die Teilnehmenden der Preisverleihung von gleich zwei namhaften Gästen überrascht. Der CEO und Gründer von Zoom Video Communications, Eric Yuan und die weltweit bekannte Popsängerin Paula Abdul beglückwünschten die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger zu ihren Erfolgen.Die virtuelle Preisverleihung der Stevie Awards war weit mehr als nur eine Zeremonie zur Überreichung der Trophäen und Ehrung der Preisträger:innen. So konnten die angemeldeten Teilnehmenden Fotos auf dem virtuellen roten Teppich aufnehmen und sich interviewen lassen. Auch die zahlreichen Networking-Möglichkeiten zwischen den Preisträger:innen, die bei den Stevie Awards Preisverleihungen besonders beliebt sind, konnten mit Unterstützung durch den AI-Matchmaking-Service der Veranstaltungsplattform Swapcard genutzt werden.Zu den anwesenden Preisträgern des Nachmittags zählten unter anderem die BLUE MOON COMMUNICATION CONSULTANTS (Neuss), die DEUTZ AG (Köln), diva-e (Karlsruhe), die INDEGO GmbH (Eschborn), das Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien (Wien, Österreich), Prosegur Cash Services (Ratingen), die Sigrun GmbH (Zürich, Schweiz), Wolters Kluwer Deutschland (Köln) und YouGov (Köln).?Das war eine feierliche virtuelle Preisverleihung und wir freuen uns, dass sie so erfolgreich war. Die Teilnehmenden hatten Spaß und tauschten sich über den gemeinsamen Chat während der Preisverleihung aus? erklärte Maggie Gallagher Miller. ?Wir sind froh, dass wir den diesjährigen Preisträgern unter diesen schwierigen Umständen eine würdige virtuelle Feier bieten konnten.?Fotos vom virtuellen Roten Teppich und die Videos und Interviews der Preisverleihung werden ab dem 31. Mai auf der Awards-Webseite unter www.StevieAwards.com/GSA zu finden sein.Pressefotos der Stevie Awards Trophäen und das German Stevie Awards Logo finden Sie unter https://stevieawards.com/gsa/photos-and-logos. Weitere Pressefotos stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.Wir freuen uns über Ihre Veröffentlichung. Für Rückfragen, weitere Informationen, Bildmaterial oder Interviewpartner stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.