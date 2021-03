Geschäfts!mpulse@Steinbeis: Mach was draus! Mit 5 Entscheidungen zum Erfolg

Das Steinbeis Center of Management and Technology versteht sich als Impulsgeber und Bindeglied zwischen Theorie und Praxis: Im Rahmen der Vortragsreihe Geschäftsimpulse laden wir erstklassige Referenten ein, die über aktuelle Themen aus den verschiedensten Unternehmensbereichen Vorträge halten. Die von uns exklusiv geladenen Gäste können sich somit kostenlos aktuelles Managementwissen aneignen und aus den Vorträgen neue Impulse für ihr Unternehmen mitnehmen. Im Anschluss an die Vorträge bieten wir unseren Gästen die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Veranstaltung beim Networking ausklingen zu lassen.

Die?Geschäfts!mpulse findet am?Donnerstag, den 29. April 2021?von 18:00?? 20:00?Uhr online statt. (Stand: Februar 2021)

Die Zugangsdaten zum digitalen Event erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung von uns per E-Mail.

Unser Referent

Matthias Berg ist gleich auf 4 Gebieten außerordentlich erfolgreich: Als Jurist, Musiker, Sportler und Referent.

Er war als Jurist mehr als zwei Jahrzehnte Führungskraft in der Verwaltung und ist gleichzeitig ein international auf vielen Bühnen beheimateter Hornist. Mit 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften gehört er zu den erfolgreichsten Behindertensportlern der Welt. Seit dem Jahr 2000 ist Matthias Berg regelmäßig ZDF-Paralympics-Experte. Als Führungskräfte-Trainer, Coach und Speaker berät er diverse Unternehmen bis in die Vorstandsetagen. Sein Spezialgebiet ist ?Führung?, und zwar die Führung der eigenen Person und Führung anderer Menschen sowie daraus abgeleitete Themen wie Haltung, Mentale Stärke, Erfolg und Motivation.

In seiner gleichermaßen anspruchsvollen wie humorvollen ?motivational speech? nimmt Matthias Berg die Zuhörer mit auf die Reise durch sein vielfältiges Leben mit Contergan-Behinderung. Aus seiner Biografie und den damit verbundenen Herausforderungen hat er ein klares und überzeugendes Konzept entwickelt, das motiviert, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und die gesteckten Ziele zu erreichen. Sein Credo: ?Es kommt nicht darauf an, wo das Schicksal dich hinstellt, sondern darauf, was du daraus machst!?

Das Steinbeis Center of Management and Technology (SCMT GmbH) steht seit 20 Jahren für erfolgreichen Transfer und Expertenwissen, für die Rekrutierung von Nachwuchsführungskräften, für die bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Potenzialträgern im Unternehmen und die Umsetzung von über 3.500 Projekten im Consultingbereich. Das SCMT bietet Partnerunternehmen Zugang zu neuen Forschungserkenntnissen, Trends und Innovationen. Es bietet Ihnen wissenschaftlich fundierte Problemlösungen und verschafft Vorteile im globalen Wettbewerb. Unternehmen, Partner und Verbände profitieren vom direkten Transfer von neuen Erkenntnissen, innovativen Ideen und exzellenter Expertise.