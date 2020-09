Geschäftsführer und Prokurist Rechte und Pflichten Update – S&P Online Schulung

Die kommenden Termine:

15.-16.09.2020 Online Schulung

14.-15.10.2020 Online Schulung

10.-11.11.2020 Online Schulung

Buche dein Seminar direkt online mit unserem Anmeldeformular.

Seminarprogramm:

Programm 1. Seminartag zum Seminar Compliance für Geschäftsführer und Prokuristen

Unternehmen mit der BWA steuern – Controlling & Compliance für Geschäftsführer und Prokuristen

> Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen

> Plausibilitäts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA

> Korrekte Erfassung von halbfertigen Aufträgen/Projekten und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz

> Steuerung der BWA und GuV mit Schlüsselkennzahlen

> Schlüsselkennzahlen sicher auswählen und relevante Informationen effektiv herausfiltern?

Rentabilität und Ertragslage mit Kennzahlen steuern – Controlling & Compliance für Geschäftsführer und Prokuristen

> Welche Top-Kennzahlen gibt es im Controlling und in der Bilanzanalyse?

> Kennzahlen und Benchmarks zur Rentabilität und Ertragslage

> Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und Umsatzrentabilität?

Vermögens- und Finanzlage mit Kennzahlen steuern – Controlling & Compliance für Geschäftsführer und Prokuristen

> Bilanzen und Jahresabschluss richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen

> Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen

> Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse deines Unternehmens?

> Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating ermitteln und aktiv steuern?

> Rating als Basis eines Frühwarnsystems für Fehlentwicklungen

Liquidität und Cash Flow mit Kennzahlen steuern – Controlling & Compliance für Geschäftsführer und Prokuristen

> Cash Flow, Finanzen und Liquidität: der feine Unterschied in der Praxis!

> Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens richtig einschätzen und zuverlässig planen

> Ermittlung und Optimierung des Cash Flows aus Sicht des Unternehmens und aus Sicht der Bank

> Ist die Liquidität des eigenen Unternehmens stark genug? Zuverlässige Analyse der Liquidität mit Kennzahlen

> Kennzahlen und Benchmarks zu Vorratsvermögen, Debitoren- und Kreditorenlaufzeiten

Programm 2. Tag Seminar Compliance für Geschäftsführer und Prokuristen

Compliance: Neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer und Prokuristen

VW, Siemens & Co. – Maßstab für alle?

> Einrichtung und Aktivierung der Compliance-Organisation

> Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 – Business Judgement Rule

> Best-Practice bei der Einführung eines Verhaltenskodex

> Tax-Compliance – Steuererklärungen & Co.: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren

> Neue Haftungsrisiken: Geldwäscheprävention, Transparenzregister und Datenschutz

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Compliance für Geschäftsführer und Prokuristen die folgenden S&P Produkte:

+ Komplett-Dokumentation für den modularen Aufbau eines Compliance Systems (inkl. IDW PS 980-Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten).

+ S&P Test: Bewerte dein Compliance-Management-System

Compliance-Risiken aktiv steuern

> Tone from the Top: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance

> Code of Conduct: Verhaltensstandards im Unternehmen einsetzen

> Accountability-Prinzip: Neue Pflichten und Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter

> Geschenke und Einladungen: Was darf ich anbieten? Was darf ich annehmen?

> Korruption im Inland und Ausland: Kick-Back-Zahlungen, Kooperationen und Bonus-Regelungen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:

+ Muster-Verhaltensstandards und Compliance-Richtlinien für den Vertrieb

Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern

> Welche Haftungsansprüche können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?

> Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.

> Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist – Worauf solltest du achten?

> Unternehmen in der Krise – Sorgfaltspflichten kennen und überwachen

> Strafrechtliche Risiken als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P Checklisten und S&P Muster:

+ S&P Check: Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung

+ S&P Check: 125 Rechte und Pflichten als Geschäftsführer und Prokurist

+ Die 6 teuersten und die 8 häufigsten Haftungsfallen

Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

> Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?

> Auf welche Regelungen muss ich als Geschäftsführer und Prokurist dringend achten?

> Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?

> Einzel- und Gesamtprokura, echte und “unechte—- Prokura

> Haftungsfalle: Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Checklisten und S&P Muster:

+ Muster zur Geschäftsordnung und zum Geschäftsverteilungsplan (mehrköpfige Geschäftsführung)

+ Muster: Anstellungsvertrag für Geschäftsführer und Prokuristen

+ S&P Leitfaden: Bestellung als Geschäftsführer und als Prokurist

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geschäftsführung und Prokura findest du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.