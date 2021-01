Geschäftsführerwechsel bei evodion IT, Hamburg

Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Karsten Wangelin ab dem 1. November 2020 die Funktion des Geschäftsführers der evodion IT GmbH übernommen hat. Er ist Nachfolger von Dr. Peter Störmer. Karsten Wangelin hat zusätzlich zu seinen Aufgaben als Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb und Marketing übernommen.

Karsten Wangelin (58), Informatiker, verfügt über umfassende Kenntnisse der IT-Branche sowie eine Fülle von Management- und Führungserfahrung. Im Laufe seiner beruflichen Entwicklung war Karsten Wangelin in Führungspositionen im In- und Ausland tätig und hat als Geschäftsführer mehrere IT-Unternehmen erfolgreich geführt und entwickelt.

Als Head of Project Management verantwortet Dr. Martin Sommer (40), Wirtschaftsinformatiker, ab dem 1. November 2020 das operative Geschäft und die technologische Ausrichtung des Unternehmens.

Beide sehen auch in Zukunft den Schwerpunkt von evodion IT in unabhängiger IT-Beratung, individueller Software-Entwicklung und Software-Produkten für die sich beschleunigende, digitale Transformation in den Zielbranchen des Unternehmens.

IT-Dienstleister für individuelle IT-Lösungen

Die evodion IT GmbH, Hamburg, bietet unabhängige Beratung zur digitalen Transformation von Organisationen und Unternehmen, entwickelt individuelle Softwarelösungen und erstellt komplette Systemlandschaften auf höchstem Qualitätslevel. Das Portfolio umfasst alle Leistungen von der Analyse und Geschäftsprozessmodellierung über Systemarchitekturberatung, Konzeption und Umsetzung bis zum Rollout und Schulung mit anschließender Wartung.

Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen aus den Branchen Dienstleistung, Handel, Finanzen, Gesundheit, ITK (Informations- und Telekommunikationssektor), Fertigungsindustrie, Logistik und öffentliche Auftraggeber.