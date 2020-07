Geschäftsführungswechsel bei wusys solutions GmbH

Der Frankfurter Cloudprovider und IT-Spezialist für Managed Services, wusys solutions GmbH, hat eine neue Geschäftsführung. Peter Rudolf ersetzt Gunther Pappenberg als CEO im Management. Bekannt wurde Peter Rudolf als Geschäftsführer und Mitgründer des Hennefer IT-Beratungsunternehmens MightyCare Solutions? GmbH. So konnte er die MightyCare Solutions GmbH bereits innerhalb kürzester Zeit zu einem der Top-VMware Spezialisten in Deutschland für Virtualisierungs- und Cloudthemen in Rechenzentren entwickeln.

Bereits vor einem Jahr feierte die wusys ihr 25-jähriges Bestehen. Das Unternehmen versteht sich als digitale IT-Manufaktur und verbindet professionelles IT-Handwerk und modernste Technologie zu Lösungen, die Kunden helfen, ihr Business optimal zu gestalten. Der Erfolg ihrer Kunden ist dabei auch der Erfolg des bundesweit tätigen und ISO-zertifizierten Systemhauses und Managed Service Providers wusys. Vom Frankfurter Standort aus entwickelt ein Team aus erfahrenen Spezialisten branchenübergreifende, individuelle Lösungen in den Bereichen Cloud, End User Computing, Virtualisierung, Consulting und Colocation, die die Digitalisierung im Mittelstand hochqualifiziert und technologisch am Puls der Zeit voranbringen.

Mit über 25 Jahren Erfahrung begleitet wusys solutions mittelständische Unternehmen entlang der gesamten Digitalisierung eines Unternehmens mit Ihrer IT-Lösungskette, von der Beratung und Konzeption, über das Projekt- und Migrationsmanagement, bis hin zu Implementierung und Support. Das Portfolio umfasst vielschichtige Dienstleistungen rund um Computing, Infrastruktur, Datacenter und Security. Darüber hinaus bietet wusys solutions ein komplettes Portfolio für Cloud Computing, von der Virtualisierung und den Betrieb leistungsstarker IT-Infrastrukturen, über Managed Services, bis hin zu Private-Cloud-, Hybrid-Cloud- und Muli-Cloud-Lösungen. Zudem betreibt wusys solutions eigene ISO/IEC 27001 zertifizierte Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet und betreibt unter anderem dort seine Cloud- und Hosting-Services.