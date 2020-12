Geschäftsmodell Beauty Boxen

Die Beauty-Box-Branche hat das Potenzial für ein enormes Wachstum in den kommenden Jahren. Obwohl 11 Prozent der Befragten im Mai 2017 bereits Abonnenten waren, gaben weitere 40 Prozent an, dass sie sich für ein Beauty-Box-Abonnement interessieren würden. Der größte Anreiz für Interessenten an einem Beauty-Box-Abonnement ist die Möglichkeit, neue Produkte zu entdecken. Unternehmen, die über einen Markteintritt nachdenken oder ihren Marktanteil halten wollen, müssen daher sicherstellen, dass sie ein attraktives und erschwingliches Produkt anbieten. Von den Verbrauchern, die eine Beauty-Box abbestellt haben, taten dies 36 Prozent, weil sie zu teuer war, weitere 28 Prozent waren mit dem Produktangebot unzufrieden.

Beauty-Boxen, auch bekannt unter dem weniger glamourösen Namen Abo-Boxen, sind ein Service, der Kunden regelmäßig mit einer großen Auswahl an Kosmetik- und Schönheitsprodukten versorgt. Zu den Vorteilen für die Verbraucher gehören das Kennenlernen von Produkten, von denen sie sonst vielleicht nichts gewusst hätten. Außerdem erhalten sie günstigere Preise im Vergleich zu dem Betrag, den die Verbraucher zahlen würden, wenn sie die Inhalte einzeln kaufen würden.

Beauty-Boxen sind in den Vereinigten Staaten immer beliebter geworden, seit frühe Innovatoren in den Markt eingetreten sind, wie z. B. die Einführung von Birchbox im Jahr 2010. Laut einer Umfrage unter US-Frauen, die sich für Schönheit und Kosmetik interessieren, ist Birchbox der bekannteste Beauty-Box-Service des Landes. 54 Prozent der Befragten kannten die Marke. Obwohl die Markenbekanntheit von Ipsy Glam Bag geringer ist als die von BirchBox, waren 38 Prozent der Beauty-Box-Abonnenten Kunden von Ispy Glam Bag – der gleiche Anteil wie bei Birchbox.

Der Preis ist ein besonders auffälliges Produktmerkmal für die 18- bis 29-Jährigen. 95 Prozent der Frauen in dieser Altersgruppe halten ihn für wichtig, im Vergleich zu 81 Prozent der über 60-Jährigen. Ein möglicher Weg für Beauty-Box-Anbieter, die Preise niedrig zu halten, ist eine geringere Häufigkeit der Lieferungen. Dieser Ansatz würde wahrscheinlich gut bei den Verbrauchern ankommen, die nicht den Wunsch haben, in einer Flut von Kosmetikprodukten zu ertrinken, da fast die Hälfte der Frauen in den Vereinigten Staaten es vorzieht, einmal im Monat eine Beauty-Box zu erhalten.

Interessanterweise geht ein hohes Einkommen nicht unbedingt mit einem Wunsch nach teuren Abonnements einher. Von den Frauen, die mehr als 100.000 US-Dollar im Jahr verdienen, gaben 63 Prozent an, dass sie es vorziehen würden, bis zu 16 US-Dollar pro Box auszugeben. Schließlich sind die Beauty-Boxen nicht die einzigen Kosmetikprodukte, die die Abonnenten verwenden. 45 Prozent der Abonnenten kaufen häufig Produkte, die sie in ihren Boxen entdeckt haben, weitere 44 Prozent tun dies manchmal. Daher haben auch diejenigen mit einem größeren Make-up-Budget das Bedürfnis, Geld für die neuen Produkte zurückzulegen, die sie wirklich lieben.

