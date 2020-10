Geschäftsprozesse mit Agentursoftware digitalisieren

Nicht nur mit Blick auf Veränderungen in der Zusammenarbeit durch das Corona-Virus, sondern auch, um in einer zunehmend digitaleren Welt den Anschluss nicht zu verlieren: Es führt kein Weg an der Modernisierung bestehender und teils veralteter Geschäftsprozesse vorbei. Durch den Einsatz einer Agentursoftware können Medien-Unternehmen einen Schritt nach hin zu mehr Digitalisierung gehen.

Aktuelle Inhalte

Lesen Sie im Praxis-Bereich Beiträge zum neuen Förderprogramm des BMWi ?Digital jetzt? und zur Bedeutung einer kompletten Kommunikationshistorie für die Kundenbetreuung.

Im News-Bereich der Anbieter finden Sie aktuell kostenlose Webinare, Update-Berichte über neue Funktionen, Kundenberichte und ein Corona-Care-Paket.

Der Agentursoftware-Guide ist auch wieder um einen spezialisierten Anbieter reicher: Das Tool awork bietet smartes Projektmanagement fu?r produktive Teams.

In der Rubrik ?Nachgefragt bei…? haben sich zwei weitere Geschäftsführer unseren Fragen gestellt haben: Herr Köllner von ?DieAgentursoftware? und Herr Weiß von ?Conaktiv?.

Spannende Literatur: Corona-Zeiten und Herbst-Beginn. Warum nicht mit einem guten Buch auf das Sofa zurückziehen und erfahren, wie andere aktuelle Situationen einschätzen oder welche Gedanken sie zu Agenturführung haben.

Der Agentursoftware Guide ist ein Informationsportal zum Thema Auswahl und Einführung von Unternehmens- bzw. Agentursoftware. Das Portal bietet eine Marktübersicht über alle wichtigen Agentursoftware-Lösungen und deren Anbieter. Dabei präsentieren sich die Anbieter mit ihren Produkten in Form gestalteter Produktinformationen mit Screenshots und anderen Informationen. Für die schnelle Suche stehen direkte Produkt-Vergleiche und die Sortierung der Softwarelösungen anhand inhaltlicher (z.B. Projektmanagement) oder technischer Kategorien (z.B. ?Browserlösung?) zur Verfügung. Darüberhinaus enthält das Portal laufende News der Anbieter, redaktionelle Inhalte wie Fachartikel und ein Glossar.