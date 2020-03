Geschäftsführer in Wüste gefangen: Start-up hilft Kunden in Corona-Krise trotzdem problemlos weiter

Dabei wirkt er entspannt, obwohl Huebner ein junges Unternehmen führt, das auch in dieser Zeit für die Kunden da sein muss. Der Service ist für Kunden nicht aufschiebbar. Denn das erwachsen gewordene Start-up benötigt vor Ort in Deutschland keinen Geschäftsführer und keine lokalen Meetings.

„Gerade jetzt nehmen die Anfragen zur Kinderkrankenversicherung über digitale Kanäle zu. Eltern benötigen weiterhin zeitnah fundierte Antworten rund um die Geburt ihres Kindes. Dazu haben wir den Service auf 24 Stunden an sieben Tagen ausgeweitet“, beschreibt Huebner die Situation. Für ihn und sein neunköpfiges Team ist das kein Problem.

„Von Beginn an haben wir auf das ortsunabhängige Arbeiten gesetzt. Es ist für die meisten Dienstleistungen nicht mehr notwendig, zu bestimmten Uhrzeiten an einem bestimmten Ort zu sein. Insbesondere in unserer Branche erwarten Kunden eine schnelle Erreichbarkeit: In dieser Krise können wir immer unmittelbar Antworten auf drängende und unaufschiebbare Fragen bieten“, so der Geschäftsführer des Spezialisten für Kinderkrankenversicherungen.

Die Gründe für den Ansatz finden sich in der Person der beiden Gründer: Huebner sieht sich selbst als digitalen Nomaden und hat seit Jahren keinen festen Wohnsitz mehr. Bevor er im Oman strandet, arbeitete er von Laos, Vietnam und Singapur aus. Seine Kollegen zieht es zwar nicht immer ganz so weit. Aber auch sie arbeiten von Beginn an in Home Offices überall in Europa. Alles basiert auf digitalen Prozessen: Kundenberatung, Team-Meetings, Recruiting, Austausch mit Versicherern finden immer virtuell statt.

Huebner blickt optimistisch nach vorn: „Unser Unternehmen ist optimal auf die aktuelle Situation eingestellt. Kunden und Mitarbeiter können sich nicht gegenseitig infizieren und bei ihren Kindern zuhause bleiben. Trotzdem erhalten Kunden ohne Termin fundierte und schnelle Tipps für ihre Fragen. Und vielleicht erleben wir ja noch einen Babyboom im kommenden Jahr.“ Dabei muss er schmunzeln.