Geschäftsprozesse mit mobilen Geräten optimieren

Klein, handlich und immer griffbereit sind Smartphones die Begleiter vieler Menschen geworden. Auch in der Arbeitswelt setzen sich Smartphones immer mehr durch. Eine Vielzahl an Apps sorgt für eine insgesamt immer höhere Nutzungszeit der Geräte, die sich für unterschiedliche Anwendungsfälle nutzen lassen. Neben Textnachrichten lassen sich auch Bilder und technische Daten deutlich schneller produktiv austauschen, um Mitarbeiter mit E-Mails oder Bestandsdaten auf dem aktuellen Stand zu halten.

Unternehmen können mit Smartphones günstige und technologisch hochwertige Geräte einsetzen um Geschäftsprozesse in unterschiedlichsten Bereichen zu optimieren. Smartphones verfügen über sehr gute Kameras, die sich für die Dokumentation der Beladung per Fotoerfassung und für das Scannen von Barcodes und Datamatrixcodes eignen. Mithilfe spezieller Codierungssoftware von COSYS wird ein performantes Barcode Scanning mit Smartphones möglich. COSYS bietet als Software as a Service Anbieter Softwarekomponenten in der Cloud an (Cloud Software COSYS).

Geschäftsprozesse im Einzelhandel, digitale Geschäftsprozesse auf der Fläche hin zum Omni-Channel Handel

Mit COSYS lassen sich unterschiedliche Prozesse im Einzelhandel optimieren, etwa die Belieferung der eigenen Filialen über die Transport und Logistikwege sowie die Bestandsführung über unterschiedliche Filialen, Läger und Fahrzeuge . Permanente Inventuren und die Etikettierung von Artikeln helfen genauste Informationen über die eigenen Bestände zu gewinnen.

Warenumschlag in Logistikzentren

Damit Kunden in unterschiedlichen Filialen immer eine Sortimentsauswahl haben müssen die Prozesse entlang der Supply Chain vom Produzenten bis zur Ladenkasse ineinandergreifen. Damit der Warenumschlag vom Lieferanten z.B. über das NVE- Verfahren (Nummer der Versandeinheit) passgenau vorgepackt wird und im Logistikhub per Cross Docking Verfahren umgeschlagen wird bietet COSYS intelligente Softwaresysteme, die diese Prozesse vereinfachen und so für Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen sorgen.

Weitere relevante Artikel:

NVE DIY Branche

Bestellung Order Online

Bestandsführung

Auswertungen und Statistiken

Small Warehouse

LVS Lagerverwaltungssoftware

Verschaffen Sie sich mit digitalen Supply Chain Prozessen Wettbewerbsvorteile (digitale Rollkarte)

Gerade im Transport und Logistikbereich lassen sich Wettbewerbsvorteile durch schnelle Lieferung bei gleichzeitig geringen Fehlerquoten erschließen. Die Herausforderung besteht dabei darin, die Prozesse intelligent umzusetzen. Dafür steht COSYS seit fast 40 Jahren seinen Kunden zur Seite und schafft nahtlose Geschäftsprozesse, die Ihr Unternehmenswachstum unterstützen.

Gerade in der Direktzustellung und der Belieferung von Einzelhändlern hat sich unser TMS Transport Management System durchgesetzt:

– MDE Ablieferscannung

– Paket Management

– Sendungsverfolgung

– Abholung beim Kunden

– Lademittelverwaltung

Smartphone vs. MDE-Gerät

In vielen Bereichen sind Mitarbeiter an MDE-Geräte gewöhnt oder es werden besonders robuste Geräte benötigt. Dafür eigenen sich u.a. der Datalogic Memor 10, der Honeywell Scanpal EDA51, Zebra TC72 / TC77, Zebra MC9300, Zebra TC8300 sowie der Zebra TC52 / TC57.

COSYS Software ist für viele Softwareplattformen verfügbar, daher können unsere Kunden zwischen Smartphones und / oder MDE-Geräten wählen.

Erfahren Sie mehr über den Einsatz von Smartphones in der Geschäftsprozessoptimierung:

Großhandel und Lager

Transport & Logistik

Einzelhandel

Produktion & Industrie

Erfahren Sie mehr über Supply Chain Management

Smartphone Barcode Scanning jetzt effektiv für Ihr Unternehmen nutzen!

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.