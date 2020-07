“Gesichter der Eventbranche” über die COVID19-Situation

Waldbröl, 16.07.2020 – In der Event- und Veranstaltungsbranche Deutschlands arbeiten über eine Millionen Menschen, also mehr Menschen als in der Autoindustrie. Damit ist sie bundesweit einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, geprägt von mittelständischen Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberufler*innen. Mit ihrer neuen Blogreihe “Gesichter der Eventbranche” verleiht die memo-media Verlags-GmbH der Branche nun ein Gesicht. Im Rahmen dieser Aktion stellt der Verlag wichtige Akteur*innen der Branche mit ihren Hintergrundgeschichten, Visionen und Meinungen zur aktuellen Corona-Situation vor.

In ausführlichen Interviews sprachen die Blogerinnen des Verlags mit ausgewählten Akteur*innen der Branche über die Entwicklung der Branche mit Blick auf die Herausforderungen, aber auch Chancen, die die aktuelle Lage mit sich bringt. Trotz finanzieller Notlage und bereits wochenlanger Existenzängste kristallisierten sich in allen Gesprächen folgende Aspekte besonders heraus: Zuversicht, Zusammenhalt und Kreativität.

“Wir kreieren neue Projekte, überlegen gemeinsam, wie wir uns breiter aufstellen können, auch nach Corona. Das ist jetzt die Chance, heraus zu kitzeln, was alles Tolles in den Mitarbeitern steckt”, so Anja Daiker, Geschäftsführerin von carpe event productions, “Corona ist jetzt unsere dritte Krise und ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt: Das packen wir jetzt auch noch.”

Auch Etienne Herr, Gründer und Inhaber der eh showbox GmbH, geht mit positiver Einstellung an die Situation heran: “Ich bin davon überzeugt, dass es immer die Möglichkeit gibt, ein neues Business aufzubauen, wenn es auf Leidenschaft basiert. Die meisten stellen sich lediglich die falsche Frage. Es geht nicht darum, sich zu fragen, womit man möglichst viel Geld verdienen kann, sondern für wen man mit welcher Tätigkeit den größten Wert bietet.”

Jutta Kirberg, Gründerin von Kirberg Catering: “Wir sind bekannt und ausgezeichnet für unseren Ideenreichtum und unsere Kreativität. Unser Leitsatz ist –Freuen Sie sich auf das bisschen mehr an Kreativität, Geschmack und Service.– Und so entwickeln wir über den Dialog mit unseren Kunden für hybride Events Corona-fitte Formate wie unser interaktives Lunch-Date.”

Dass es im Showbusiness weitergehen wird, davon ist jeder einzelne von ihnen überzeugt. Denn Fakt ist: “Kontakt gehört für die Menschen dazu, das können auch Zoom und Co. nicht ersetzen”, so Axel Schiel, Gründer des Künstlernetzwerks Showpaket.

Und auch Silvia Cabello, Inhaberin des Variete et cetera, bringt es auf den Punkt: “Wenn 100 Leute klatschen, klingt das einfach nicht so schön, wie wenn 300 Leute klatschen. Und ich hoffe, dass wir dann auf diese Zeit zurückblicken und einfach sagen: –Ach ja, das war halt die Corona-Saison. Zum Glück ist sie vorbei.–“

