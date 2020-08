Gesperrtes Benutzerkonto in SAP – Add-on ermöglicht schnelles und flexibles Entsperren direkt durch den Anwender

Wie wertvoll Arbeitszeit ist, wird IT-Anwendern häufig in ungünstigen Situationen durch Software-Sicherheitsmaßnahmen ins Gedächtnis gerufen ? konkret etwa durch wiederholt fehlerhafte Kennworteingabe und ein unverhofft gesperrtes Benutzerkonto. SAP-User sind in solchen Fällen meist auf die Behebung durch Admins oder Help-Desk-Mitarbeiter angewiesen und müssen ihre Arbeit unterbrechen. Das Add-on Password Reset Self-Service (PWR) aus dem Hause projekt0708 ermöglicht SAP-Anwendern das eigenständige Entsperren ihres Benutzerkontos. Von der dadurch gewonnenen Unabhängigkeit und reduzierten Leerlaufzeiten profitieren Kunden der projekt0708 GmbH schon lange. Mit einem Update zeigt sich das etablierte Tool ab Sommer 2020 insbesondere hinsichtlich Barrierefreiheit und Benutzeroberfläche noch moderner und intuitiver.

Wie schnell eine kleine Unaufmerksamkeit bei der Passworteingabe den Kontozugriff verwehren kann, weiß jeder IT-User privat wie beruflich. Im beruflichen Umfeld, beispielsweise als Nutzer von SAP-Lösungen, gestalten sich die Konsequenzen aufgrund unternehmensseitiger Sicherheitsstandards und Software-Architekturen häufig aufwendiger. Password Reset Self-Service wurde als Add-on für SAP-Systeme konzipiert und weiterentwickelt. Mit dem Update 2020 haben die projekt0708-Entwickler ihr bewährtes Tool angesichts neuester SAP-Standards modernisiert,? mobilisiert optimiert und auch hinsichtlich steigender Anforderungen von Unternehmen und Nutzern neu ausgerichtet.

Diskretes Tool zeigt im Einsatz auffallend positiven Effekt

Eine mehrfache Kennwort-Fehleingabe und Zugangssperre innerhalb der SAP-Systeme erfordert in der Regel die Behebung durch Systemadministratoren oder Help-Desk-Mitarbeiter. Das gebräuchliche, recht zeitintensive Vorgehen kann durch den Password Reset Self-Service umgangen und deutlich vereinfacht werden. Eine frei verfügbare Out-of-the-Box-Funktionalität steht im Standard für die Lösungen der SAP Business Suite wie etwa dem SAP ERP HCM bzw. dem zugrundeliegenden SAP NetWeaver nicht zur Verfügung ? das Add-on von projekt0708 schließt diese Lücke, ist seit vielen Jahren erfolgreich integriert und hat sich insbesondere durch das Schaffen großer Einsparpotentiale bewährt.

Unternehmen diverser Branchen, von unterschiedlicher Größenordnung und mit individuellen IT-Strukturen schätzen die Vorteile von Password Reset Self Service in mehrfacher Hinsicht: Neben der prompten Handlungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter und schnellen Fortführung der Tätigkeit werden auch zuständige Systemadministratoren weniger durch Passwort-Resets geblockt. Waren Mitarbeiter im Regelfall bisher auf Support Services angewiesen, kann die Nutzung des Tools diesen Bedarf deutlich senken und die anfallenden Kosten reduzieren. Password Reset Self-Service kann zur Zufriedenheit von Usern sowie Admins beitragen, mit Bereitstellung der Funktion durch Unternehmen an ihre Mitarbeiter wird zudem Vertrauen und Verantwortung vermittelt.

Up-to-date in Sicherheit, Form und Funktion

Die Komplexität des geläufigen Vorgehens, das durch das Tool Password Reset Self-Service maßgeblich abgekürzt und vereinfacht wird, basiert nicht zuletzt auf den Sicherheitsanforderungen von Unternehmensseite. Das Add-on sichert den bestmöglichen Schutz: Optionale SSL-Verschlüsselung, Generierung von Initialkennwörtern entsprechend der unternehmensspezifischen Password Policy sowie definierbare Abfragen ermöglichen ein hohes Sicherheitsniveau nach individuellen Anforderungen.

Das PWR-Funktionsspektrum beinhaltet darüber hinaus die Anzeige verschiedener Account-Daten und Status-Informationen. Außerdem ist das Tool erweiterbar durch BAdIn?s und ermöglicht individuelle Anpassungen, etwa im Bereich unterschiedlicher Reset-Szenarien. Mit der zeitgemäßen Nutzererfahrung auf Basis von SAP Fiori und Barrierefreiheit einhergehend, präsentiert sich der Password Reset Self Service im Zuge des Updates 2020 auch in punkto Bedienoberfläche moderner und intuitiver. Ein wichtiger, mit dem Update erweiterter Aspekt ist die hohe Flexibilität der Nutzer, insbesondere in Bezug auf die Ungebundenheit von Ort und Zeit bei der Entsperrung. Die Sprache passt sich an den Browser an, darüber hinaus zeigt sich die Oberfläche anhand von Themes im gewünschten Layout, beispielsweise im Corporate Design des Unternehmens.

Trotz deutlicher Fokussierung der PWR-Entwickler auf Lösungen und Services im HR-Segment ist das Add-on universell in SAP-Systemen einsetzbar. Die projekt0708 GmbH bietet auf ihrer Website unter der Kategorie Apps & AddOns einen schnellen Überblick zu Vorteilen, Funktionsweise und -umfang des Password Reset Self-Service: https://www.projekt0708.de/loesungen/apps-addons.html#PWR

Die projekt0708 GmbH ist ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf SAP-Cloudlösungen für HR (SAP SuccessFactors), SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) und SAP-Concur-Lösungen spezialisiert hat. Darüber hinaus verfügt projekt0708 über Expertisen in der Mobilisierung und Vereinfachung von Geschäftsanwendungen auf Basis neuester SAP-UI-Technologien, wie etwa SAP Fiori. Hauptsitz des Unternehmens ist München.

Ursprünglich als Arbeitstitel für das “Projekt Selbständigkeit” der Firmengründer gedacht, blieb projekt0708 später als Unternehmensname bestehen. Seit Juli 2008 unterstützen die Mitarbeiter von projekt0708 Unternehmen jeder Größe und sämtlicher Branchen. Damit richten sich die Service- und Beratungsleistungen auch an international aufgestellte Unternehmen. Neben der HR-Konzept- und Prozessberatung zählen insbesondere SAP-SuccessFactors-Beratungsleistungen zum Angebot. Darüber hinaus umfasst die Expertise alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische Zusatzentwicklungen. Als Bestätigung der Kompetenzen und Projekterfolge hat projekt0708 bereits seit 2014 den Status als SAP-Partner mit SAP Recognized Expertise im Bereich SAP ERP HCM für Deutschland inne und ist seit 2016 SAP Gold Partner. Darüber hinaus ist projekt0708 seit 2017 Cloud Reselling Partner der SAP und seit 2018 SAP Concur Customer Success Partner (CSP) sowie SAP Concur Certified Implementation Partner (CIP). In 2019 folgte die Zertifizierung SAP Recognized Expertise für die Lösungen SAP SuccessFactors Recruiting und SAP SuccessFactors Onboarding in Deutschland, in 2020 für die Lösungen SAP SuccessFactors Talent Management sowie SAP SuccessFactors Learning. Zudem erlangte projekt0708 im selben Jahr den Status als Build Partner im Rahmen des SAP-PartnerEdge-Programmes.

projekt0708 GmbH

Headquarters

Leopoldstraße 37a

D-80802 München

projekt0708 GmbH

Office Berlin

Georg-Stern-Straße 29

D-10318 Berlin

projekt0708 Spain S.L.

Office Barcelona

c/o GBC Business Center

Carrer de Gomis, 34,

E-08023 Barcelona