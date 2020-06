Gestärkt aus der Krise ? Kurzarbeit und Qualifizierung kombinieren

Viele Menschen sind momentan unsicher oder bangen um ihre berufliche Zukunft. Damit möglichst wenig Arbeitnehmer*innen gekündigt werden, hat der Staat reagiert und den Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert. Für diese Menschen bietet es sich an, eine berufliche Weiterbildung zu nutzen. Ganz egal ob es um neue Computerprogramme, Mediengestaltung oder Betriebswirtschaft geht, viele Themen können so aufgefrischt oder ganz neu erlernt werden. Die GPB bietet ein umfassendes Qualifizierungsangebot, sowohl in Teilzeit als auch in Vollzeit an. Die modularen Bausteine können individuell zusammengestellt und entweder vor Ort oder im Online-Training absolviert werden. Auch für Unternehmer*innen ist es interessant, die eigenen Mitarbeiter*innen weiterzubilden, um so das Unternehmen gut für die Zukunft zu rüsten und gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Das Qualifizierungschancengesetz verbessert die finanzielle Unternehmensförderung, so dass bis zu 100% Kostenübernahme möglich sind. Sowohl Unternehmer*innen als auch Arbeitnehmer*innen können sich telefonisch bei der GPB beraten lassen, um das passenden Modul für den eigenen Weiterbildungsbedarf zu finden. Die finanzielle Förderung kann dann direkt mit dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit abgestimmt werden. Die Kurse starten immer montags und bieten damit die Gelegenheit, schnell und unkompliziert zu beginnen. Zu jeder Weiterbildung gehört bei der GPB auch ein Vermittlungscoaching. Im persönlichen Gespräch werden die Bewerbungsunterlagen optimiert, das eigene Profil geschärft und Arbeitsmöglichkeiten besprochen. Die Beratung ist unter 030 403665940 erreichbar.