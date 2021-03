Gesunde Idee: „Healthcare-Pakete“ für–s Homeoffice

Viele Unternehmen lassen ihre Beschäftigten im Homeoffice alleine, sorgen sich allenfalls um die Produktivität der Daheimgebliebenen, sagt Hyun-Min Moon, CEO des Gesundheitsportals Health Rise (www.health-rise.de). Dabei kommt der Wohlfühlfaktor am heimischen Arbeitsplatz viel zu kurz, meint er. Daher bietet Health Rise seit kurzem „Healthcare Packages“ an, die im Auftrag von Firmen regelmäßig an die Kolleginnen und Kollegen am Schreibtisch zu Hause geschickt werden. In den Gesundheitspaketen sind beispielsweise Obst- und Gemüsesäfte, Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine, um die Beschäftigten fit und motiviert zu halten.

„Viele Firmen stellen im Büro Kaffee, Tee, Mineralwasser, Säfte, Obst und Snacks bereit. Diese Kosten entfallen momentan. Das Geld ist sehr gut angelegt in Healthcare Packages, die Freude in die vier Wände der Mitarbeitenden bringen“, erklärt Hyun-Min Moon. Seine Empfehlung: „Ein Gesundheitspaket pro Woche hebt die Stimmung und die Produktivität.“ Er garantiert: „Auf Wunsch sorgen wir für eine wöchentlich wechselnde Zusammenstellung mit immer neuen gesunden Überraschungen. Gerne können wir auch Boxen mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie etwa Brain-Power oder Entspannung anbieten.“

Hyun-Min Moon gibt zu bedenken: „In der aktuellen Krisensituation sind Unternehmen gut beraten, sich um ihre Beschäftigten als fürsorgliche Arbeitgeber zu kümmern. Nie war es wichtiger, das so genannte Employer Branding, also die Attraktivität als Arbeitgeber, mit Leben zu füllen. Eine gesunde Überraschung jede Woche stellt hierfür eine ideale Maßnahme dar.“ Die Kosten liegen laut Angaben nicht höher als bei den bisher im Büro angebotenen Getränken und Snacks.

Der Chef von Health Rise erläutert die Hintergründe: „Zahlreiche Unternehmen kümmern sich nicht erst seit heute um ihre Beschäftigten im Homeoffice und sorgen sich um die Gesundheit der Daheimgebliebenen. Es könnten aber mehr sein. Health Rise hat erstmals im letzten Jahr begonnen, Healthcare Packages im Auftrag von Firmen als Geste zu Weihnachten an Geschäftspartner zu verschicken. Diese Idee kam so gut an, dass wir sie weiterentwickelt haben bis zu den heutigen individualisierten Healthcare Packages für die Mitarbeitenden zu Hause.“

Health Rise (https://www.health-rise.de/) (www.health-rise.de) ist ein unabhängiges Gesundheitsportal mit vier Schwerpunkten, das über 10 Millionen Verbraucher erreicht. Der „Ratgeber“ bietet medizinwissenschaftlich geprüfte Fachartikel und Podcasts zu allen wichtigen Gesundheitsthemen. Über „Experten suchen“ finden Verbraucher qualifizierte Ärzte, medizinische Einrichtungen, Produkte und Dienstleistungen. Der „Shop“ bietet ein breites Angebot rund um Fitness, Ernährung, Wellness & Beauty, alternative Medizin, Mentalcoaching und Seminare. Unter „Meine Apps“ steht ein umfangreiches Managementsystem rund um die eigene Gesundheit zur Verfügung. Es gibt Apps für alle wesentlichen Aspekte wie beispielsweise Vorsorgecheck, Blutbild, Impfpass, Medikationsplan, Krankschreibung, Selbsttest, Videoberatung und vieles mehr. Partnern aus dem Gesundheitswesen (Niedergelassene Ärzte, Kliniken, Krankenkassen sowie andere Gesundheitsdienstleister und Produktanbieter) bietet Health Rise auf Wunsch die Anbindung an das Gesundheitsportal an, um Zugang zu einer täglich wachsenden Gemeinschaft gesundheitsbewusster Menschen zu finden.

Pressekontakt:

Weitere Informationen: Health Rise GmbH,

Schaberweg 28a, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe,

Tel. 06172 179366-0, E??-Mail: info@health-rise.de,

Web: www.health-rise.de

PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,

Tel. 0611-973150, E-Mail: team@euromarcom.de,

Internet: www.euromarcom.de

Original-Content von: Health Rise GmbH, übermittelt durch news aktuell