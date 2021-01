Gesundheitsnetzwerk BioLAGO wächst: Top-Unternehmen CeGaT ist 125. Mitglied

Weltweit führender Anbieter für genetische Diagnostik schließt sich Netzwerk an

Tübinger CeGaT GmbH setzt auf Kooperationen mit der Bodenseeregion

BioLAGO vereint nun über 25.000 Arbeitsplätze in Industrie, Forschung und Kliniken

Die CeGaT GmbH aus Tübingen ist ein weltweit führender Anbieter von Genanalysen für verschiedenste Fragestellungen aus der medizinischen Praxis, Forschung und Pharmabranche. Das 2009 gegründete Diagnostik-Unternehmen kombiniert neueste Technologien zur DNA-Entschlüsselung und die eigene langjährige medizinische Expertise ? mit dem Ziel, genetische Ursachen von Krankheiten wie Krebs und Parkinson zu identifizieren und die Patientenbetreuung zu unterstützen. Im Zuge der Corona-Pandemie hat die CeGaT GmbH zusätzlich eine hauseigene Corona-Akutdiagnostik und Antikörpertests aufgebaut. Mit einer Kapazität von bis zu 2.000 Akuttests am Tag hat das Labor auch die Testung der Reiserückkehrer am Flughafen Stuttgart geleistet.

Diagnostik-Kompetenz für die Bodenseeregion und darüber hinaus

Diese herausragende Expertise bringt das Tübinger Unternehmen ab sofort als neues Mitglied im BioLAGO mit ein. ?Für unseren Verbund stellt der Beitritt eines fachlich derart ausgewiesenen Diagnostik-Unternehmens eine wichtige Erweiterung unserer Kompetenz dar. Gerne begrüßen wir die CeGaT GmbH als 125. Mitglied im BioLAGO und freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit?, erklärt BioLAGO-Vorstandsmitglied Dr. Michael Steinwand.

Davon profitiert auch die Bodenseeregion, da sich neue Kooperationsmöglichkeiten für regionale Unternehmen ergeben. So plant CeGaT einen intensiveren Austausch mit der Gesundheitswirtschaft und -forschung am Bodensee für gemeinsame Projekte. ?Netzwerke wie BioLAGO sind für uns enorm wichtig, da sie den Austausch zwischen Unternehmen fördern und es uns ermöglichen, unkompliziert Kontakte zu knüpfen?, erklärt Dr. Dirk Biskup, Geschäftsführer der CeGaT GmbH.

Gesundheitsnetzwerk vereint bereits 125 Mitglieder aus 6 Ländern

BioLAGO ist das internationale Gesundheitsnetzwerk in der Vierländerregion Bodensee mit 125 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft sowie Kliniken und Laboren. Dazu zählen Branchen wie Diagnostik, Pharmazie, Medizintechnik und -informatik. BioLAGO fördert die Kooperation von Unternehmen und Forschungseinrichtungen für Innovationen und stärkt die Gesundheitsbranche am Bodensee. BioLAGO ist als Exzellenz-Cluster durch das Land Baden-Württemberg, den Bund sowie die Europäische Union (Gold-Label) zertifiziert.

(Quelle: Pressemeldung BioLAGO, 11.01.2021)