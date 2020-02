Getronics erhält neues Kapital, um das Unternehmen für künftiges Wachstum zu positionieren

Ankündigung von Führungsübergängen im internationalen

Geschäft

Getronics (das “Unternehmen”), der globale IT-Services-Konzern, hat vor kurzem

weitere finanzielle Unterstützung von seinen Kreditgebern erhalten, um zur

Förderung langfristigen Wachstums in Transformationsinitiativen zu investieren.

Im Zusammenhang mit dieser Ankündigung werden Rogier Bronsgeest (COO von

Getronics) und Hugo Eales das internationale Geschäft unter der Marke Getronics

gemeinsam leiten. Ihr Schwerpunkt wird darauf liegen, das Unternehmen zu

transformieren und gleichzeitig ein kontinuierliches Engagement für Mitarbeiter,

Kunden und Lieferanten zu gewährleisten. Rogier wird weiterhin in seiner Rolle

als Chief Operating Officer tätig sein, mit der Verantwortung für das Management

der hervorragenden Dienstleistungen, die Getronics seinen Kunden bietet, und um

dafür zu sorgen, dass diese an der Spitze dieser Veränderung stehen. Hugo,

ehemaliger CFO von COLT Technology Services, wurde zum Chief Financial Officer

ernannt.

Wie bereits angekündigt, wird das nordamerikanische Geschäft von Getronics unter

seiner alten Marke Pomeroy neu gestartet. Die nordamerikanischen und

internationalen Unternehmen werden weiterhin zusammenarbeiten, um Kunden

weltweit zu bedienen.

Rogier kommentierte: “Wir sind bestrebt, unser Geschäft mit unseren üblichen

hohen Standards zu betreiben und während dieser Übergangsphase bei Getronics

weiterhin produktive Beziehungen zu allen unseren Kunden und Geschäftspartnern

zu pflegen. Ich möchte unserem herausragenden Team für sein Engagement danken,

unseren Kunden wichtige Fähigkeiten und unübertroffene Anwendererlebnisse zu

bieten, damit sie in der dynamischen digitalen Geschäftsumgebung erfolgreich

sein können. Wir freuen uns darauf, zu einem stärkeren Unternehmen zu werden,

das besser für die Zukunft aufgestellt ist.”

“Mit der Unterstützung unserer Stakeholder unternehmen wir proaktive Schritte

nach vorne, um unsere Kapitalstruktur zu verbessern und gleichzeitig unseren

Kunden die differenzierten Dienstleistungen und Lösungen zu bieten, die sie von

Getronics erwarten”, sagte Hugo. “Getronics hat ein starkes Kerngeschäft und die

neue Investition wird die finanzielle Flexibilität bieten, um allen

Getronics-Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten. Dies spiegelt das Vertrauen

unserer Stakeholder in unser Unternehmen und unser Team wider, während wir

unsere Transformationsstrategie fortsetzen, um das Kostenmanagement zu

verbessern, das Umsatzwachstum zu fördern und die globale Wettbewerbsposition

von Getronics zu stärken.”

Über Getronics

Getronics ist ein globaler IuK-Integrator mit einer umfassenden Geschichte, die

sich über 130 Jahre erstreckt. Unsere Vision ist es, der bevorzugte Partner bei

der Unternehmenstransformation zu werden, indem wir Technologie und

außergewöhnliche Menschen einsetzen – mit einem einzigartigen Fokus auf

zufriedene Kunden, was durch zufriedene Mitarbeiter möglich gemacht wird. Mit

fast 7.000 Mitarbeitern in 23 Ländern in Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum,

Nord-und Lateinamerika bringt das Transformationsportfolio von Getronics starke

Fähigkeiten und Know-how rund um gemanagte Arbeitsflächen, Anwendungen,

branchenspezifische Softwarelösungen, Multi-Cloud-Management, vereinheitlicht

Kommunikations- und Sicherheitsdienste mit sich, um ein proaktives

End-to-End-Portfolio bereitzustellen, das digitale Nutzer, Unternehmen und

Verbraucher sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor unterstützt.

