Gewinn des Sonderpreises beim FMH-Award 2020

Zwei weitere Podest-Plätze auf dem Siegertreppchen des bedeutenden Branchenpreises

Premiere bei der 12. Auflage des renommierten FMH-Awards: Erstmals vergeben der Nachrichtensender n-tv und die

FMH-Finanzberatung ihren „Oscar der Baufinanzierung“ in der Kategorie „Kundenzufriedenheit“. Premieren-Gewinner

des Sonderpreises bei den Baugeldvermittler wurde die DTW | Immobilienfinanzierung aus Mannheim. Sie erzielte im

Vergleich zur Konkurrenz die „Größte Kundenzufriedenheit“ nach Auswertung der Kundenbewertungen.

Erfreut nahm DTW-Geschäftsführer Christoph Müller die Sieger-Trophäe am 23. Januar 2020 im Hotel Sofitel Frankfurt

Opera entgegen. Zu der festlichen Preisverleihung hatte sich wie schon in den Vorjahren das Who-is-who der

Hypothekenanbieter eingefunden. Denn die Awards zählen dank ihrer hohen Aussagekraft längst zu den bedeutendsten

Branchenpreisen, die jedes Jahr Ende Januar verliehen werden.

Auszeichnung der besten Baufinanzierungsanbieter in Deutschland

Traditionell startete die Abendgala mit einer Podiumsdiskussion, diesmal zum Thema „Beste Zinsen und beste Beratung

– bekommen Kunden durch Plattformen jetzt beides?“. Anschließend überreichten FMH-Chef Max Herbst und die

Moderatorin Beate Hoffbauer die begehrten Preise und Urkunden für die drei Erstplatzierten in den verschiedenen

Kategorien. Auch hier wurde DTW-Chef Müller zweimal auf die Bühne gebeten. Denn im Ranking der „besten

Hypothekenanbieter: 15 Jahre fest“ und der „besten Hypothekenanbieter: 20 Jahre fest“ landete die DTW |

Immobilienfinanzierung mit jeweils auf dem Siegerpodest.

Die Auszeichnung mit dem neuen FMH-Sonder-Award zur Kundenzufriedenheit bildete den Abschluss und den

Höhepunkt der Preisverleihung. „Auf diese Auszeichnung sind wir bei DTW | Immobilienfinanzierung besonders stolz“,

sagte Müller. „Wir gehören seit Jahren bei den FMH-Awards zu den Preisträgern. Das zeigt, dass wir mit unseren

Darlehensangeboten zur Immobilienfinanzierung kontinuierlich eine hervorragende Arbeit leisten. Dass wir dies nun

auch von den Kunden attestiert bekommen, erfüllt uns mit Stolz. Und es beflügelt uns natürlich zugleich, uns immer

noch weiter zu verbessern.“

Kundenzufriedenheit als Indiz für Servicequalität

Der FMH-Award hat in der Baugeldbranche aufgrund der Präzision in der Ermittlung der Ergebnisse einen hohen

Stellenwert. Als der Chef der Finanzberatung ihn ins Leben rief, lag es ihm am Herzen, die besten

Baufinanzierungsanbieter eines Jahres anhand einer exakten Analyse von Zahlen und Fakten zu ermitteln. Daher

werten die FMH-Experten für die Auszeichnung über 45 Wochen eine umfangreiche Datenbank mit tagesaktuellen

Zinsinformationen und vielen weiteren Parameter zu allen Marktteilnehmern aus. Bis auf vier Stellen nach dem Komma

erfolgt die Berechnung der Gesamtergebnisse in den einzelnen Kategorien. So finden selbst geringste Unterschiede bei

den Angeboten Berücksichtigung. Neben der objektiven Auswertung der Darlehenskonditionen hat die Finanzberatung

zum Auftakt des neuen Jahrzehnts nun zusätzlich erstmals die subjektive Einschätzung durch die Kunden als Indiz für

die Servicequalität genau unter die Lupe genommen.