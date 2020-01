Gewohnheiten entscheiden über die Qualität Ihres Lebens

Was wäre, wenn nicht Ihre Herkunft und Ihre Bildung über die Ergebnisse in Ihrem Leben entscheiden? Was wäre, wenn Ihr Leben zu einem großen Teil lediglich das Ergebnis Ihrer Gewohnheiten ist?

Gewohnheiten entwickeln ihre Wirkung auf unsere Lebensführung recht unbemerkt von unserem Bewusstsein. Ihre gestaltende Macht liegt in ihrer nervlichen und hormonellen Organisation. Wenn wir aus Gewohnheit handeln, aktivieren wir nicht nur eine bestimmte Handlungsabfolge, sondern auch die zugehörigen Gefühlsstimmungen. Damit sind sie ein sehr machtvolles Gestaltungsinstrument unseres Lebens.

Gestatten wir unseren Gewohnheiten, sich selbst zu entwickeln, erleben wir in uns Emotionen, die mit der aktuellen Situation nicht zwangsläufig korrelieren. Im Ergebnis sind wir weniger glücklich, immer wieder frustriert und nicht wirklich erfolgreich. Das alles nennen wir Alltag …

Wer selbstbestimmt und glücklich leben will, sollte die eigenen Gewohnheiten erkennen und dann in die gewünschte Richtung ändern.

Eine geniale Möglichkeit die eigenen Gewohnheiten für, statt gegen sich arbeiten zu lassen, findet sich in der Teilnahme am Sabbatical 5-Wochenenden-Retreat.

Dieser Weg fordert heraus und belohnt.

? Sie entdecken Potenziale in sich, die Sie so vielleicht nur geahnt haben.

? Sie lassen Ihren Geist proaktiv für sich arbeiten.

? Sie lernen, die Intelligenz Ihres Körpers für sich zu nutzen.

Auf zwei besondere Merkmale soll an dieser Stelle verwiesen werden:

1. Obwohl es eine Gruppe ähnlich Gesinnter ist, muss sich niemand mit ihrer/seiner persönlichen Geschichte outen.

2. Die kollektive Intelligenz der gesamten Gruppe wird dennoch für jede einzelne Persönlichkeit zu einem nutzbaren Reservoir an Wissen, Erfahrungen und Können.

Stattfinden wird dieses Sabbatical Retreat an fünf Wochenenden im Raum Stuttgart. Es beginnt am Freitagabend, dem 21. Februar 2020.

Ausführliche Informationen:

www.ledstein.com/Termine und www.claudia-elizabeth-huber.de

Weiterführende Literatur:

“Dein Sabbatical” von Georg Harald Zawadzky-Krasnopolsky zu bestellen bei Amazon als Taschenbuch oder E-Book.