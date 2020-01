GFC-Gruppe steigert Umsatz um 30 Prozent im Vorjahresvergleich

Die in Köln ansässige GFC Gruppe, mit ihren Beteiligungen Ditcon

GmbH, Hackenbroich GmbH, Systemhaus West GmbH, blueworks GmbH, Polygon GmbH und

der Pixelpracht GmbH, konnte für das Jahr 2019 im Unternehmensgruppenumsatz das

beste Jahr in der Firmengeschichte abschließen. Mit einer Steigerung des

Umsatzes um 30 Prozent, sowie dem besten Unternehmensergebnis in der

Unternehmensgeschichte, wurde die qualifizierte Teamarbeit aller Mitarbeiter,

die Qualifikation der Unternehmensgruppe und die Qualität der Beratungen beim

Kunden unterstrichen.

Die GFC Gruppe mit ihren Beteiligungen sieht sich als digitaler

Infrastrukturdienstleister für den Mittelstand. Viele namhafte

Mittelstandskunden schenken der Unternehmensgruppe das Vertrauen, in den

Bereichen IT-Systemhauslösungen, angeschlossenes Rechenzentrum, IP-Telefonie und

der Beratung für moderne softwaregesteuerte Managed-Print-Lösungen.

Obwohl der Gruppenumsatz heute zu 75 Prozent im IT-relevanten Umfeld, mit

Lieferung von Hardware, Dienstleistungen und Rechenzentrumsdienstleistungen,

erzielt wird, betreut die Unternehmensgruppe flächendeckend im Rheinland und

bundesweit auch mittlerweile 8.000 Systeme im Kopierer- und Druckerumfeld. Als

Ausbildungsbetrieb beschäftigt die Unternehmensgruppe 75 Mitarbeiter zur

Betreuung von 50.000 technischen Installationen. Die größten Wachstumstreiber

sind hier der IT-Dienstleistungsbereich, Rechenzentrumsanwendungen und komplexe

IT- und Managed-Print-Projekte. Die GFC-Gruppe hat sich für das Jahr 2020

einiges vorgenommen, es laufen zurzeit auch weitere Gespräche zur Übernahme und

Integration von weiteren IT-Systemhäusern in die Unternehmensgruppe.

“Wir sind äußerst zufrieden, mit den Ergebnissen für das Jahr 2019, innerhalb

der Beteiligungen der GFC Gruppe. Durch unsere starke Präsenz im Rheinland,

gewinnen wir täglich das Vertrauen von neuen Kunden und Partnern. Umso

erfreulicher, dass wir im Jahr 2019 das beste Ergebnis, innerhalb unserer

Unternehmensgruppe erzielen konnten”, so Frank Eismann, Geschäftsführer der GFC

Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH.

Über GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH (www.gfc-gruppe.de):

Die Holdinggesellschaft GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH

(GFC-Gruppe) wurde am 01. Oktober 2010 gegründet und verfügt über ein

Stammkapital von 205.000 Euro sowie über ein hohes Investitionskapital für

zukünftige Akquisitionen. Sie ist eine reine Finanzierungs- und

Verwaltungsgesellschaft ohne eigenen Geschäftsbetrieb. Der IT-Dienstleister

Ditcon GmbH, das IT-Systemhaus Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH, das

IT-Systemhaus Polygon DV-Entwicklungs- Vertriebs GmbH, das IT-Systemhaus

[blueworks] gmbh und der IT-Dienstleister und Bürokommunikationsspezialist

Systemhaus West GmbH sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der GFC

Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH. An der Werbe- und Marketingagentur

Pixelpracht GmbH ist die GFC-Gruppe mit 75 Prozent beteiligt. Sitz der

Gesellschaft ist Köln.

