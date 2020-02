Giftiger Abfall als Brennstoff¶ Deutliches Warnsignal

Jan-Henrik Gerdener¶ Im Fall der Shell-Rheinland-Raffinerie

lässt sich nur von Glück sprechen. Es ist ein Glück, dass niemand durch den

verbrannten, krebserregenden Abfall zu Schaden gekommen ist, den Shell als

Brennstoff verkauft hat. Es ist auch ein Glück, dass dieses Vorgehen öffentlich

wurde. Denn diese mögliche Gefahr für Umwelt und Anwohner wurde nur zufällig

durch eine Anfrage an das NRW-Umweltministerium bekannt. Gründe dafür sind zu

lockere rechtliche Vorgaben und fehlende Kontrolle. Doch wenn es um für Mensch

und Umwelt gefährliche Stoffe geht, muss es unbedingt mehr Kontrollen der

Unternehmen geben, die diese Stoffe und Abfälle produzieren. Dass nur alle drei

Jahre überprüft wird, ob Unternehmen ihre Emissionsgrenzen einhalten, ist ein

schlechter Witz. Auch dass Unternehmen selbst verantwortlich sind, die

Bezirksregierung zu informieren, ob es sich bei ihren Produkten um Brennstoff

oder Sondermüll handelt, ist kaum vorstellbar. Dieses System der laxen

Regulierung lädt dazu ein, dass gefährliche Substanzen, wie die krebserregenden

Rückstände aus der Shell-Raffinerie unbemerkt zum Einsatz kommen. Und beim

nächsten Mal kann es gut sein, dass Unternehmen und Behörden nicht mehr so viel

Glück haben und niemand zu Schaden kommt. Es braucht verbindliche und deutlich

regelmäßigere Überprüfungen von dem, was in Unternehmen verfeuert wird, sowie

zusätzlich Personal und Ressourcen dazu für die Bezirksregierungen. Die

Shell-Rheinland-Raffinerie ist ein deutliches Warnsignal an die Landesregierung.

Sie kann es hören oder sich taub stellen.

