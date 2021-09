Gigaton begrüßt Azubijahrgang 2021

Über so viele neue Auszubildende freut sich die Gigaton dieses Jahr. Zwar bilden wir keine Schneider aus, dafür aber fünf IT-Fachinformatiker sowohl mit Schwerpunkt Fachrichtung Anwendungsentwicklung als auch Systemintegration und zwei Kaufmänner für Systemmanagement.

Damit setzt Gigaton in der Unternehmensentwicklung auch weiter auf das Erfolgskonzept „betriebliche Ausbildung“! Auch die Eigenausbildungsquote steigt weiter auf mittlerweile über 80%. Die Nachwuchsarbeit bleibt somit der Trumpf für eine erfolgreiche Zukunft der Gigaton!

Wir heißen unsere neuen Azubis herzlichen Willkommen im Team Gigaton und freuen uns auf eure tatkräftige Unterstützung!

GIGATON ist ein führender Anbieter für standardisierte Warehause Management Systeme mit besonderer Ausrichtung auf Logistikdienstleister. Aus der Anforderung heraus, umfassende und komplexe logistische Prozesse zu steuern, hat sich das breit aufgestellte Lagersteuerungs- und Organisationssystem LogoS entwickelt, das seine Schwerpunkte traditionell in den Branchen Lebensmittel, Tiernahrung, Chemie, Pharma, Textil, Kosmetik, Merchandising- und Lifestyleprodukte, Elektronik, Food- und Nonfood-Handel wie auch in den verarbeitenden Industrien der Metall- und Kunststoffbranche hat. Das mehrmandanten- und mehrlagerfähige System ist europaweit zwischenzeitlich in mehr als 150 Installation in Betrieb. Durch den konsequent modularen Aufbau und das hohe Maß an Parametrisierbarkeit des Systems können jegliche individuellen Kundenanforderungen schnell und effizient umgesetzt werden. Durch diese Softwarearchitektur kann das System auch im Betrieb jederzeit ergänzt und an neue Geschäftsprozesse angepasst werden. Damit bietet LogoS die von vielen Kunden erwartete Flexibilität an sich gerade in der Logistik ständig ändernden Anforderungen.