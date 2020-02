Girls– Day bei Kittelberger

Im Frühjahr 2020 findet bei Kittelberger der Girls– Day statt. Dieser Mädchen-Zukunftstag fördert den weiblichen Nachwuchs. Wir geben Mädchen in unserer Region einen Einblick in den Berufsalltag unseres Unternehmens, insbesondere der Softwareentwicklung.

Dieser Tag eignet sich für die Berufsorientierung für Mädchen, die Spaß an der Arbeit am Computer und an neuen Technologien haben. Wir stellen die Ausbildung und den Beruf der Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung vor.

Zeit: 26. März 2020, von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Ort: Kittelberger media solutions GmbH, Bayernstraße 8, 72768 Reutlingen-Rommelsbach

Wer dabei sein möchte kann sich auf der Girls– Day Seite im Radar anmelden: https://www.girls-day.de/Radar. Hier ?Reutlingen? und ?Kittelberger? ein und einfach anmelden.

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Tag!

Kittelberger media solutions ist Systemanbieter, Service-Dienstleister und Agentur in den Bereichen Internet, Product Information Management/Media Asset Management (PIM/MAM) und Cross Media Publishing.

Kittelberger media solutions ist seit gut 15 Jahren mit dem PIM-Systemadvastamedia® am Markt und damit einer der erfahrensten PIM-Anbieter im europäischen Raum. Neben advastamedia® bietet Kittelberger media solutions mit ca. 100 Mitarbeitern eine breite Palette an Leistungen entlang der Information Supply Chain an: Pflege der Daten, Realisierung jeglicher Media- und PIM-Outputs in Print/Online/Mobile, Beratung in der Datenmodellierung, Architektur von Publishing-Landschaften, Workflow-Unterstützung, Hosting und Betrieb im eigenen Rechenzentrum. Ein auf Datenexporte und Massenimports spezialisiertes Support-Team stellt auch im laufenden Betrieb kurze Reaktionszeiten sicher.

Sitz des 1966 gegründeten Unternehmens ist Reutlingen, seit 2012 besteht zudem ein Büro in Shanghai/China mit einem breiten Netzwerk im asiatischen Raum.

Weitere Informationen zum Unternehmen Kittelberger media solutions GmbH und zu den Lösungen und Produkten finden Interessenten unter www.kittelberger.de