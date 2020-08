Girokonto ohne Schufa – Preiswert und Krisenfest. Hier bekommt es jeder!

Finanzen können grundlegend ein heikles Thema sein und aus diesem Grunde sollten Sie sich ausreichend und vor allen Dingen spezifisch damit auseinander setzen. Bereits die Kontoeröffnung beim Kreditinstitut Ihrer Wahl kann schon eine Herausforderung sein, denn nicht jede Bank ist verpflichtet den Verbrauchern – Ihnen – ein Konto zu gewähren. Besonders kompliziert kann die Eröffnung von einem Girokonto ohne Schufa sein, da Sie in diesem Fall die Bank zu einer Schufaauskunft ermächtigen und das jeweilige Institut dementsprechend auch Einsicht in Ihre Finanzen hat.

Unter anderem können Eintragungen in der Schufa ersichtlich sein, welche sich auf positive, wie aber auch negative Ereignisse in Ihrer Vergangenheit und Gegenwart beziehen. Gerade, wenn Sie sich ein Girokonto ohne Schufa eröffnen ließen, wird dies in der Schufa Holding AG vermerkt, wie aber auch Ihre Kontoführung. Dabei ist es für die Vermerke nicht relevant, ob Sie sich stets im Haben oder Soll befinden, da sämtliche Vorgänge der Schufa übermittelt werden. Besonders sind es Kreditaufnahmen, die Sie beantragt, gegebenenfalls ausbezahlt bekommen und getilgt haben, die übermittelt und detailliert im Scoring-Verfahren aufgelistet sind. Und dementsprechend werden Sie bei weiteren Kreditaufnahmen beurteilt, ob Sie zahlungsfähig sind.

Dennoch können Sie ein Girokonto ohne Schufa eröffnen, wobei es sich dabei um ein Konto handeln wird, bei dem Sie einzig und alleine auf Guthabenbasis verfügen können. Das bedeutet, dass Sie kein Dispo eingerichtet bekommen, welches zur Überziehung des Kontos dient. Aber auch bei dieser Eröffnung müssen Sie die sogenannte Schufaklausel unterschreiben, da es ein Standard sämtlicher Banken ist. Aus diesem Grund kann das Konto auf Guthabenbasis, ebenfalls als Konto trotz Schufa bezeichnet werden. Mithilfe von einem Girokonto ohne Schufa werden Ihnen Möglichkeiten der Überweisung geboten und dementsprechend ersparen Sie sich die bisherigen Bareinzahlungen.

Jedoch sollten Sie sich bei den vielzähligen Banken genauestens über ein Girokonto ohne Schufa informieren, da die unterschiedlichen Institute auch verschiedene Kontoführungsgebühren für ein Girokonto ohne Schufa veranschlagen und dies immense Kosten verursachen können. Um diese Kosten möglichst gering für Sie zu halten ist ein Vergleich der unterschiedlichen Banken, welche ein Konto ohne Schufa anbieten die optimalste Variante. Darüber hinaus sind es jedoch nicht nur die realen Banken in Ihrer näheren Umgebung, die ein Girokonto ohne Schufa zur Verfügung stellen, ebenso können Sie sich im Internet über die virtuellen Banken informieren. Bei zahlreichen Kreditinstituten auf dem Onlinemarkt können sie auch ein Girokonto ohne Schufa einrichten lassen. Informationen einholen und miteinander zu vergleichen ist demnach sehr rentabel für Sie und kann Ihnen somit auch erhöhte Kosten ersparen.