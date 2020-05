GISA erhält Auftrag der Leipziger Wasserwerke

Der hallesche IT-Dienstleister GISA hat sich bei einer EU-weiten Ausschreibung der Leipziger Wasserwerke (LWW) durchgesetzt und übernimmt ab Herbst 2020 für vier Jahre den Betrieb, die Betreuung und die Weiterentwicklung sämtlicher SAP-Systeme des Unternehmens. Um damit pünktlich zu Vertragsbeginn starten zu können, läuft bereits seit Anfang April ein Transitionsprojekt, bei dem die SAP-Systeme der LWW ins Rechenzentrum und in die Betreuung der GISA überführt werden.

?Dieser Umzug ist für uns ein gänzlich neues Feld, auf dem wir bisher keine Erfahrungen haben?, erklärt Doreen Maßloff, Bereichsleiterin IT/Technischer Service bei den Leipziger Wasserwerken. Mit GISA als Partner sieht sich das Unternehmen für den Betreiberwechsel und die damit verbundenen Aufgaben jedoch gut aufgestellt. ?Im Rahmen der Ausschreibung haben wir uns intensiv am Markt umgeschaut. Dabei war GISA aus unserer Sicht der überzeugendste Anbieter, insbesondere in Kombination aus Preisgestaltung, Organisationsstruktur und fachlicher Expertise.?

Mit spezifischem Know-how und mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Energiebranche konnte der Full-Service-Dienstleister die LWW bereits in der Vergangenheit unterstützen: etwa bei der Betreuung von Anwendungen im SAP-BW- und SAP-Portal-Umfeld. Im Vergleich dazu ist der Rahmen, in dem GISA nun seine Expertise einbringen wird, mit ERP und versorgungswirtschaftlichen Spezialanwendungen wie IS-U bedeutend größer. Eine Aufgabe und Chance zugleich.

?Für GISA ist die neue Geschäftsbeziehung zu den Leipziger Wasserwerken ein wichtiger Meilenstein und von besonderer Bedeutung?, betont Marco Amler, Vice President Application Management Services. ?Es freut mich sehr, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung als ganzheitlicher IT-Servicepartner im Wettbewerb überzeugen konnten und dies direkt in unserer Kernbranche und Heimatregion.?

Denn mit den LWW gewinnt GISA einen wichtigen Kunden der regionalen Versorgerbranche, was dem Vorhaben, sich künftig noch stärker in Sachsen zu engagieren, entgegenkommt. Schon jetzt ist der Unternehmenssitz in Leipzig mit rund 100 Mitarbeitern der zweitgrößte von insgesamt sechs GISA-Standorten.

Um diese Position und die Zusammenarbeit mit den LWW zu stärken, ist es laut Marco Amler nun Ziel von GISA, einen stabilen Betrieb für den Versorger sicherzustellen und ihn u.a. als Partner für die Digitalisierung in die Zukunft zu begleiten.

Über die Leipziger Wasserwerke

Täglich versorgen die Leipziger Wasserwerke rund 660.000 Menschen in Leipzig und der Region mit frischem Trinkwasser und entsorgen das anfallende Abwasser umweltgerecht. Dabei investiert das Unternehmen in eine moderne Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Zu den Leipziger Wasserwerken gehören erfolgreiche Tochterunternehmen: die Bau und Service Leipzig GmbH, die Sportbäder Leipzig GmbH und die Wassergut Canitz GmbH. Die Leipziger Wasserwerke sind wichtiger Teil der Leipziger Gruppe. Gemeinsam sichern sie die Lebensqualität in Leipzig.

Als IT-Spezialist und zertifizierter Cloud Service Provider bietet GISA intelligente IT-Lösungen an: von der Strategie und Beratung über die Entwicklung und Implementierung bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen. GISA ist in Deutschland einer der führenden IT-Dienstleister für die Energiewirtschaft und Marktführer für Smart-Meter-Gateway-Administration mit perspektivisch mehr als zwei Millionen intelligenten Messsystemen in der Betreuung. Der IT-Dienstleister beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter an sechs Standorten und Büros in Deutschland.