GISA unter den TOP 10 der besten IT-Berater

GISA zählt zu den zehn besten IT-Beratern Deutschlands. In einer aktuellen Studie ermittelten das F.A.Z.-Institut und das IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) ?Deutschlands beste Berater?. GISA landet auf Platz 8 der IT-Dienstleister. Von 20.000 untersuchten Unternehmen verschiedener Sektoren wurden insgesamt 1.390 ausgezeichnet, darunter 26 aus der IT-Branche.

IT aus einer Hand – damit hat sich GISA deutschlandweit einen Namen gemacht. Die Auszeichnung belegt, dass der hallesche Fullservice-IT-Dienstleister neben der Implementierung, der Betreuung und dem Betrieb maßgeschneiderter IT-Lösungen auch in puncto Beratungsqualität überzeugt. ?Die GISA-IT-Beratung berücksichtigt den kompletten Lebenszyklus moderner, sicherer IT-Services und hört damit nicht etwa im Konzept oder bei der Implementierung auf. So können wir unseren Kunden zuverlässig einen kontinuierlichen Mehrwert bieten, der auf eine langfristige Ausrichtung der Lösungen zielt?, sagt Ingo Schöbe, Vice President Consulting bei GISA.

Die Daten wurden von Mai 2019 bis April 2020 im Rahmen eines Social Listenings erhoben. Dabei wurde die Kommunikation zu den fokussierten Unternehmen aus 483 Millionen online verfügbaren Textquellen analysiert. Als Indikatoren dienten sämtliche Aussagen über das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Kundenberatung, die Kundenzufriedenheit, die Qualität, den Service und die Weiterempfehlungen. Mit 67 Millionen untersuchten Äußerungen handelt es sich bundesweit um die bislang größte Studie zu dem Thema.

Intelligente IT aus einer Hand. Als IT-Spezialist und Cloud Service Provider bietet GISA umfassende IT-Lösungen an: von der Strategie und Beratung über die Entwicklung und Implementierung bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen. Das Unternehmen agiert deutschlandweit als einer der führenden Branchenexperten für die Energiewirtschaft und den Bereich Public und stellt dem industriellen Mittelstand ein umfangreiches Lösungsportfolio bereit. GISA beschäftigt mehr als 830 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Halle (Saale) sowie fünf weiteren Standorten und Büros. Ausgezeichnet mit dem Zertifikat “audit berufundfamilie”, zählt der IT-Dienstleister zu den familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands. www.gisa.de