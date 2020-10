Glück ist eine Kunst, die erlernt werden kann

Unternehmer, Fach- und Führungskräfte sowie Privatpersonen können die Begleitung von Dr. Sanita Schröer für sich im Seminartreff bei Bonn nutzen. Ihr Motto ist: “Wie wir heute mit uns selbst und miteinander umgehen bestimmt, wie wir das Morgen gestalten”. In diesem Verständnis begleitet Frau Dr. Schröer Menschen zu den für sie wichtigen Themen und Veränderungsprozessen im Geiste eines kooperativen und einfühlsamen Miteinanders.

In Einzelberatungen und Seminaren bietet sie eine Atmosphäre, in der sich Vertrauen, Offenheit und Neugierde entwickeln können, um sich sowohl persönlichen Themen zu stellen als auch ein konstruktives Miteinander beruflich & privat zu entfalten. In ihren Gesprächskreisen lädt die lockere Atmosphäre dazu ein, Erfahrungen miteinander auszutauschen sowie voneinander zu lernen. Die möglichen Settings werden in einem Vorgespräch besprochen.

Wer ein glückliches und erfülltes Leben verwirklichen möchte und ein achtsames und respektvolles Miteinander anstrebt, erhält bei Frau Dr. Schröer wertvolle Impulse und kann sich auch zu persönlichen Themen reflektieren. Energetische Wahrnehmungsübungen durchbrechen die Routine im Denken, Fühlen und Handeln. So kann ein Mensch fühlen lernen, was ihn wirklich ausmacht, was er von Herzen wirklich will und was er als Herzenswunsch mit anderen Menschen teilen möchte.

Schlummernde Herzensqualitäten können in Erscheinung treten und das eigene Leben sowie das anderer Menschen bereichern. Inneres Glücklichsein und Zufriedenheit fördern die eigene Vitalität und Lebensfreude und nähren ein respektvolles und einfühlsames Miteinander. Diese Herzensbildung entfaltet sich in alltäglichen Handlungen beruflich und privat.

Pressekontakt:

Dr. Sanita Schröer

Prema Consulting

Raiffeisenstr. 36

53844 Troisdorf

Mobil: 0170 9377 543

Email: Sanita.Schroeer@fuehren-heute.de

www.fuehren-heute.de