Global Leader Group expandiert in das Vereinigte Königreich, den Nahen Osten und Afrika

Die Global Leader Group freut sich, die Gründung ihrer neuen Einheit für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika, der Global Leader Group EMEA, bekannt zu geben. Die wachsende Nachfrage unserer internationalen Kunden in diesen Bereichen hat uns dazu veranlasst, von unserem Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten, aus zu expandieren. Ziel ist es, in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika weiterhin lokale Unterstützung und Fachwissen zu bieten.

Die Global Leader Group wird nun ihre beispiellose Erfahrung auf Führungsebene in einigen der größten und komplexesten Organisationen der Welt einbringen und dieses Wissen sowie unsere bewährten Strategien für die Führungsleistung in einem Teil der Welt weitergeben, der in den von uns behandelten Bereichen ein enormes transformatives Wachstum erlebt. Obwohl wir eine solide Erfolgsbilanz bei der Betreuung von Großunternehmen vorweisen können, sind wir bestrebt, kleinen, mittleren und großen Institutionen beim Aufbau und der Umsetzung von Best Practices im Bereich Führung zu helfen.

Richard Knight wird die neue Abteilung leiten und hat im Laufe seiner 30-jährigen Karriere eine beachtliche Erfolgsbilanz vorzuweisen. Darüber hinaus verfügt er über fast zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung. Knight sagt: „Wir von der Global Leader Group freuen uns über die Möglichkeit, unsere Leidenschaft für die Förderung von Karrieren und die Unterstützung von Führungskräften bei ihrer Entwicklung und ihrem Erfolg durch transformative Erfahrungen weiter zu verfolgen.“

„Mit einem talentierten Team, das Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Staatsoberhäuptern und Leitern multinationaler Unternehmen hat, ist unser Team mehr als bereit für die Gelegenheit und die Herausforderung, mit Führungskräften aus Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu arbeiten“, sagt Jonathan Nabrotzky, Gründer und CEO der Global Leader Group.

Knight fügte hinzu: „Meine Leidenschaft gilt der authentischen Führung und der Zusammenarbeit mit Unternehmen, um sie bei der Entwicklung ihrer Führungskräfte, der Umsetzung ihrer Strategie und der Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Kunden zu unterstützen. Das war das Herzstück meiner Karriere, und ich freue mich darauf, diese Reise als Leiter der Global Leader Group EMEA fortzusetzen.“

Die Global Leader Group ist ein weltweit tätiges Unternehmen für professionelle Führungskräfteentwicklung und Managementberatung. Wir setzen uns dafür ein, Führungskräfte zu inspirieren, bewusst zu leben und zu führen. Als Unternehmen mit authentischen, beziehungsorientierten Fachleuten bietet die Global Leader Group Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Führungskräfteentwicklung, Executive Search, Verkaufstraining sowie Organisationsentwicklung und strategisches Personalwesen.

Pressekontakt:

Elizabeth@globalleadergroup.com www.globalleadergroup.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1632431/Global_Leader_Group_Richard_Knight.jpg

