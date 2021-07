Global Nanotechnology in Drug Delivery Market: Current Analysis and Forecast (2020-2027)

Die Nanotechnologie bietet überlegene Wirkstoffabgabesysteme für eine bessere Kontrolle und Behandlung von Krankheiten, indem die Eigenschaften von Materialien wie Polymeren manipuliert und Nanostrukturen erzeugt werden. Die als Wirkstoffabgabesysteme eingesetzten Nanostrukturen haben verschiedene Vorteile, die sie zu herkömmlichen Abgabesystemen weiterentwickelt. Nanopartikel haben sich in den letzten Jahren zu wichtigen Akteuren in der modernen Medizin entwickelt, mit Anwendungen, die von Kontrastmitteln in der medizinischen Bildgebung bis hin zu Trägern für die Genübertragung in einzelnen Zellen reichen. Forscher arbeiten an der Nutzung von Nanopartikeln, um Medikamente noch wirksamer zu machen, indem sie ein tiefes Verständnis der Interaktion von Nanopartikeln mit Zellen und der optimalen Toxizität oder Konzentration haben. In diesem Sektor verzeichnet die Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen erhöhte Ausgaben für nanoskalige Materialien und Geräte.

Eine wachsende Zahl von Nanotherapeutika wurde in den letzten Jahren kommerzialisiert oder hat das klinische Stadium erreicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Arzneimitteln werden eine verbesserte Pharmakokinetik, Biokompatibilität, Tumor-Targeting und Stabilität mit NP-basierten Arzneimittelabgabesystemen in Verbindung gebracht, während sie gleichzeitig eine wichtige Rolle bei der Minimierung der systemischen Toxizität und der Überwindung von Arzneimittelresistenzen spielen. Für onkologische Anwendungen wurden über 20 % der therapeutischen Nanopartikel bereits in Kliniken oder in der klinischen Prüfung hergestellt. Die meisten von der FDA zugelassenen therapeutischen Nanopartikel werden derzeit für die Neuformulierung von Kombinationen von Chemotherapeutika mit polymeren Nanopartikeln entwickelt. Laut WHO sterben jährlich 17,9 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schätzungsweise 31 % aller Todesfälle weltweit. Bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen konzentriert sich der Einsatz nanopartikelbasierter Formulierungen in erster Linie auf die gezielte Abgabe und die Erhöhung der Bioverfügbarkeit bei vaskulärer Restenose. Bis zu 23,5 Millionen Amerikaner (mehr als 7% der Bevölkerung) leiden nach Angaben der National Institutes of Health an einer Autoimmunerkrankung, und die Zahl steigt. Die steigende Prävalenz von Krebs und chronischen Krankheiten gehören nach wie vor zu den Haupteinflussfaktoren für diesen Anstieg.

Camarus AB, Nanobiotix, NanoCarrier Co., Ltd., Selecta Biosciences, Starpharma Holdings Limited, Taiwan Liposome Co., Pfizer, Novartis, Merck & Co. und Bayer sind einige der führenden Akteure auf dem globalen Markt für Nanotechnologie in der Arzneimittelverabreichung . Mehrere Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wurden von diesen Akteuren durchgeführt, um Kunden mit Hightech- und innovativen Produkten zu unterstützen.

Anfrage zum Ausfüllen des Formulars, um eine Musterkopie dieses Berichts zu erhalten: https://www.sdki.jp/sample-request-112060

Der Nanotechnologie in der Arzneimittelverabreichung-Markt kann weiter an die Anforderung oder ein anderes Marktsegment angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen haben, daher können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht.

Die dynamische Natur des Geschäftsumfelds in der gegenwärtigen globalen Wirtschaft erhöht die Notwendigkeit unter Geschäftsleuten, sich über die aktuelle Situation auf dem Markt zu informieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Shibuya Data Count Marktforschungsberichte für verschiedene Geschäftsleute aus verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen und Pharmazie, IT und Telekommunikation, Chemie und fortschrittliche Materialien, Konsumgüter und Lebensmittel, Energie und Energie, Fertigung und Bauwesen, Industrie Automatisierung & Ausrüstung und Landwirtschaft & verwandte Aktivitäten unter anderem.