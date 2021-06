Globale Markttrends für den Bau von Rechenzentren 2020 | Branchengröße, Anteil, Preis, Wachstum, Nachfrage und zukünftiger Umfang

Führende Unternehmen setzen auf innovative Technologien wie Big Data, Cloud-Services und IoT, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben und den Umsatz zu steigern. Solche Veränderungen steigern den Internetverkehr und treiben den Bedarf an besseren und modernen Einrichtungen auf dem Weltmarkt voran. Es wird erwartet, dass Regionen wie APAC und der Nahe Osten in den nächsten Jahren auf dem globalen Markt für den Bau von Rechenzentren mit der höchsten CAGR wachsen werden. Der Bau eines Hyperscale-Rechenzentrums durch Organisationen wie Facebook, Google, Amazon Web Service und Microsoft wird die Entwicklung des globalen Marktes fördern. Darüber hinaus investieren Colocation-Anbieter auch erheblich in den Bau neuer Einrichtungen mit einer Fläche von über 200.000 Quadratmetern auf dem Weltmarkt. Der zunehmende Fokus auf die Entwicklung einer digitalen Wirtschaft durch Investitionen in Untersee-Glasfaserkabel und die Verbesserung ihrer ländlichen und städtischen Breitbandkonnektivität ermutigt Top-Betreiber zum Bau von Rechenzentrumsanlagen auf dem Weltmarkt. Der Markt erlebt einen Anstieg des Greenfield-, Brownfield- und modularen Anlagenbaus. Die Verbreitung modularer Anlagen ist in Regionen wie Lateinamerika, Osteuropa, Mittlerer Osten, Afrika und Teilen Südostasiens hoch.

?Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche (globaler und regionaler Markt) behandeln.?

Die wichtigsten Anbieter auf dem Markt sind:

o ABB

o Essen

o Rittal

o Schneider Electric

o STULZ

o Vertiv

o Raupe

o Cummins

Analyse der wichtigsten Anbieter

Der globale Markt für den Bau von Rechenzentren ist in allen drei Kategorien stark vertreten, darunter Kategorien wie elektrische Infrastruktur, mechanische Infrastruktur und allgemeines Bauwesen. Die führenden Anbieter konzentrieren sich auf die Entwicklung innovativer Produkte, um die Effizienz um 90 % zu verbessern und die Betriebskosten auf dem Weltmarkt um 50 % zu senken. Die Beschaffung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellentechnologie, Erdgasgeneratoren, intelligenten PDUs und Hochspannungsschaltanlagen wird Unternehmen helfen, eine größere Verbraucherbasis zu gewinnen und einen größeren Marktanteil zu gewinnen. Die Top-Betreiber bieten Echtzeit-Überwachungs- und Managementlösungen an, um den Wettbewerb auf dem Weltmarkt aufrechtzuerhalten. Geschäftsausweitungen in Schwellenländern werden führenden Akteuren helfen, höhere Umsätze auf dem globalen Markt für den Bau von Rechenzentren zu erzielen.

Markt für den Bau von Rechenzentren ? Segmentierung

Dieser Marktforschungsbericht enthält eine detaillierte Marktsegmentierung nach Elektrokonstruktion, mechanische Konstruktion, Tierstandards, allgemeine Konstruktion und Geografie.

Markt für den Bau von Rechenzentren ? nach Elektrokonstruktion

Moderne USV-Systeme mit Batterieüberwachungstechnologien verändern den globalen Markt für den Bau von Rechenzentren

Der globale Markt für den Bau von Rechenzentren nach elektrischer Infrastruktur ist in USV-Systeme, Generatoren, Transferschalter und Schaltanlagen, Rack-PDU und andere elektrische Infrastruktur unterteilt. USV-Systeme dominierten 2018 den Großteil der Marktgröße und wuchsen im Prognosezeitraum mit einer CAGR von über 6%. Die Entwicklung von USV-Systemen auf Rack-Ebene treibt das Wachstum dieses Marktsegments auf dem Weltmarkt voran. Die Implementierung moderner USV-Systeme mit Batterieüberwachungssteuerungen zur Vorhersage der Möglichkeit von Ausfällen und des Wartungsbedarfs wird den globalen Markt verändern. Die Einführung von Lithium-Ionen-USV-Anlagenbetreibern in Industrieländern, um die Betriebskosten durch reduzierte Wartungskosten zu senken, wird für führende Anbieter auf dem Markt neue Wege eröffnen. Die kontinuierlichen Innovationen bei USV-Lösungen und die wachsende Nachfrage nach modernen Lösungen in Schwellenländern werden zum Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt beitragen.

Markt für den Bau von Rechenzentren ? nach mechanischem Bau

Die Einführung von Free-Cooling-Systemen wird die Energiekosten auf dem globalen Markt für den Bau von Rechenzentren senken

Das Segment des mechanischen Baus im globalen Markt für den Bau von Rechenzentren ist in Kühlsysteme, Racks und andere Infrastruktur unterteilt. Das Segment Kühlsysteme hatte 2017 den größten Marktanteil und wuchs im Prognosezeitraum mit einer CAGR von mehr als 5%. Der umfangreiche Einsatz von indirekten Verdunstungskühlern, luft- oder wasserseitigen Economisern und Free-Cooling-Chillern treibt die Entwicklung dieses Marktsegments auf dem Weltmarkt voran. Die Redundanz der Kühlsysteme ist eine N+1- oder N+N-Konfiguration unter Tier-3-Anlagen auf dem Weltmarkt. Große Anlagen in Regionen wie Südostasien, China, Indien, Australien, Mittlerer Osten, Afrika und Lateinamerika bevorzugen Kaltwassersysteme. Die Installation von partiellen Luftkühlungssystemen durch freie Kühlung und duale Wasserzuführungslösungen als Teil von Wasseraufbereitungsanlagen vor Ort wird den Weltmarkt im Prognosezeitraum verändern. Der Markt erlebt auch eine Zunahme des Designs und der Entwicklung von Einrichtungen, die u

Zu den wichtigsten Markteinblicken gehören

1. Die Analyse des globalen Marktes für den Bau von Rechenzentren liefert die Marktgröße und Wachstumsrate für den Prognosezeitraum 2018-2023.

2. Es bietet umfassende Einblicke in aktuelle Branchentrends, Trendprognosen und Wachstumstreiber zum globalen Markt für den Bau von Rechenzentren.

3. Der Bericht enthält die neueste Analyse von Marktanteil, Wachstumstreibern, Herausforderungen und Investitionsmöglichkeiten.

4. Es bietet einen vollständigen Überblick über die Marktsegmente und die regionalen Aussichten des globalen Marktes für den Bau von Rechenzentren.

5. Der Bericht bietet einen detaillierten Überblick über die Anbieterlandschaft, Wettbewerbsanalysen und wichtige Marktstrategien, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.