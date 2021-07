Globaler CPG-Markt für digitales Marketing: Aktuelle Analyse und Prognose (2020-2027)

Digitales Marketing hat sich als eine Praxis herausgestellt, bei der den Benutzern Werbeinhalte über verschiedene Online- und digitale Kanäle bereitgestellt werden. Es nutzt Medien wie soziale Medien, E-Mail, Suchmaschinen, mobile Anwendungen, Partnerprogramme und Websites, um dem Publikum Werbung und Nachrichten zu zeigen. Die Marketingbranche ist ein wesentlicher Bestandteil der Weltwirtschaft. Ein wachsendes Bewusstsein der Verbraucher für bestimmte Produkte und Dienstleistungen durch verschiedene Arten von Werbung hat dazu beigetragen, den Absatz anzukurbeln und den Inlandskonsum und den Export zu fördern. Regulierungen spielen in jeder Marktwirtschaft eine legitime Rolle, und es ist unerlässlich zu wissen und zu verstehen, was diese sind und wie sie sich voneinander und von ?Best-Practice?-Normen unterscheiden. In einer globalen Wirtschaft, in der Werbung normalerweise darauf angewiesen ist, die Akzeptanz zu öffnen und die Nachfrage nach den Produkten eines Landes in einem anderen zu schaffen, kann die Vielfalt der Werbe-/Marketingvorschriften möglicherweise den Fortschritt solcher Bemühungen verhindern. Kosteneffizient, bessere Präsenz, Zeiteffizienz, soziale Währung und Markenbildung sind einige der wichtigsten Vorteile des digitalen Marketings. Da die Coronavirus-Pandemie jedoch zu einer erheblichen wirtschaftlichen Verlangsamung führte, hat sie sich auch auf die digitale Marketingbranche ausgewirkt. Zum Beispiel gingen die Ausgaben für Suchwerbung in China im ersten Halbjahr 2020 zwischen 7 % und 12,4 % zurück. Unter den verschiedenen Dienstleistungsbranchen wird Werbung am meisten reguliert, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Volkswirtschaften verfolgen beispielsweise legitime Ziele, um falsche oder irreführende Informationen zu verhindern, die öffentliche Moral zu schützen oder ethischen Geschäftswettbewerb zu gewährleisten, um nur einige zu nennen. Die Marketing-/Werbebranche hat sich in der Vergangenheit auch auf Zeitungen, Fernsehsender und andere Medien verlassen, deren Aktivitäten, einschließlich Werbung, irgendeiner Form von Regierungs- oder Branchenvorschriften unterliegen können.

Trends im digitalen Marketing-Sektor inmitten von COVID-19

? COVID-19 dominiert neue Suchanfragen: Es ist zweifellos nicht verwunderlich, dass Nutzer sich an Google wenden, um Antworten zum Coronavirus zu erhalten. Die Daten von Google Trends zeigen, dass die COVID-19-Suchanfragen in den USA im März 2020 ihren Höhepunkt erreichten

? Google verbietet schlechte Werbung: Mit dem Anstieg der COVID-19-Suchanfragen blockiert Google alle Anzeigen, die vom Virus profitieren und Phishing, Verschwörungstheorien, Malware und Fehlinformationen fördern

